Inter, qui est Tobias Andrada : « chicle », le talent de River Plate comparé à Valverde dans le viseur de Baccin

Né en 2007, milieu axial davantage porté sur la qualité que sur la quantité, il est considéré dans son pays comme un pur « volante » dans ce registre de poste. Formé dans les équipes de jeunes du Vélez Sarsfield, c’est justement avec le club des V bleus qu’il a fait ses débuts chez les professionnels en 2025.

Sa première année en équipe première s’est achevée avec 35 apparitions, 3 buts et 2 passes décisives, avec également des débuts en Copa Libertadores. Des performances qui ont attiré l’attention de nombreux clubs, mais c’est finalement River Plate qui a choisi de miser sur lui.

Les chiffres de l’opération ? Globalement contenus puisque, selon Soydelmillo.com, l’accord a prévu l’achat de 66 % des droits du joueur pour 6 millions de dollars, avec une option pour acquérir 14 % supplémentaires à l’avenir. Aujourd’hui, sa valeur démarre donc à 9 millions de dollars.