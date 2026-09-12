Inter, qui est Tobias Andrada : « chicle », le talent de River Plate comparé à Valverde dans le viseur de Baccin

Les stratégies de l’Inter pour son avenir miseront beaucoup sur des joueurs jeunes et prometteurs, à identifier grâce à un travail combiné de scouting et de données, puis à intégrer progressivement dans un contexte qui pourrait aussi, si possible, comprendre un club satellite à l’étranger par lequel transiter.
Un modèle de développement à large spectre pour commencer à attirer de plus en plus de talents à faire éclore également dans l’optique de l’équipe première. Et parmi les premiers noms que le nouveau directeur sportif Baccin commence à étudier, rapportent des sources en Argentine, figure aussi le milieu de terrain de River Plate, Tobias Andrada.