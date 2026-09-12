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River Plate v Independiente Santa Fe - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduit par

Inter, qui est Tobias Andrada : « chicle », le talent de River Plate comparé à Valverde dans le viseur de Baccin

Inter
River Plate
T. Andrada
Mercato
Juventus FC
F. Valverde

Les stratégies de l’Inter pour son avenir miseront beaucoup sur des joueurs jeunes et prometteurs, à identifier grâce à un travail combiné de scouting et de données, puis à intégrer progressivement dans un contexte qui pourrait aussi, si possible, comprendre un club satellite à l’étranger par lequel transiter.


Un modèle de développement à large spectre pour commencer à attirer de plus en plus de talents à faire éclore également dans l’optique de l’équipe première. Et parmi les premiers noms que le nouveau directeur sportif Baccin commence à étudier, rapportent des sources en Argentine, figure aussi le milieu de terrain de River Plate, Tobias Andrada.


  • DE VELEZ À RIVER

    Né en 2007, milieu axial davantage porté sur la qualité que sur la quantité, il est considéré dans son pays comme un pur « volante » dans ce registre de poste. Formé dans les équipes de jeunes du Vélez Sarsfield, c’est justement avec le club des V bleus qu’il a fait ses débuts chez les professionnels en 2025.

    Sa première année en équipe première s’est achevée avec 35 apparitions, 3 buts et 2 passes décisives, avec également des débuts en Copa Libertadores. Des performances qui ont attiré l’attention de nombreux clubs, mais c’est finalement River Plate qui a choisi de miser sur lui.

    Les chiffres de l’opération ? Globalement contenus puisque, selon Soydelmillo.com, l’accord a prévu l’achat de 66 % des droits du joueur pour 6 millions de dollars, avec une option pour acquérir 14 % supplémentaires à l’avenir. Aujourd’hui, sa valeur démarre donc à 9 millions de dollars.

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  • « Le nouveau Valverde »

    À l’époque de Vélez, aussi bien l’entraîneur Guillermo Barros Schelotto que le président du club Fabian Berlanga l’avaient comparé à Federico Valverde, capitaine et star de l’Uruguay et du Real Madrid, pour le décrire.

    International argentin chez les moins de 20 ans, il a aussi souvent été décalé au cours de sa carrière dans un rôle de relayeur droit, voire de milieu excentré, mais c’est bien dans un milieu à deux qu’il peut donner le meilleur de lui-même aux côtés d’un joueur plus physique. Sa marque de fabrique, c’est en effet la projection verticale ou le jeu en profondeur.

    Le CIES l’a placé dans le top 10 des meilleurs joueurs capables d’effectuer des passes de 10 mètres maximum tout en éliminant au moins trois adversaires ou plus. Dans ce classement, le numéro 1 est Rayan Cherki, Lamine Yamal occupe la troisième place et le néo-Juventus Kerim Alajbegovic la 7e.

    Pour sa capacité à gérer le ballon, en Argentine, les supporters l’ont déjà surnommé « Chicle », soit chewing-gum, tant il est vraiment difficile de lui enlever le ballon des pieds.

  • l’accord prévoyait l’achat de 66 % des droits du joueur pour six millions de dollars et une option pour acquérir 14 % supplémentaires à l’avenir, tandis que la valeur marchande actuelle du milieu de terrain est estimée à 9 millions

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