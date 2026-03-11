Goal.com
Grafica Mkhitaryan InterCalciomercato
Emanuele Tramacere

Traduit par

Inter : outre Calhanoglu et Frattesi, des doutes planent également sur l'avenir de Mkhitaryan

En dedans ou en dehors ? Renouvellement ou adieu ? Ou encore un scénario qui, jusqu'à présent, n'avait même pas été envisagé ?

L'été 2026 sera celui où le milieu de terrain de l'Inter subira une révolution nécessaire et inévitable. À Milan, les réflexions sur l'avenir ont déjà commencé et, bien que la priorité absolue soit de terminer la saison avec l'objectif du Scudetto, certains à Viale della Liberazione commencent déjà à réfléchir aux prochaines étapes à suivre dans un secteur aussi fondamental.

L'avenir de Davide Frattes et Hakan Calhanoglu est un sujet qui a déjà été largement abordé, mais contrairement à il y a quelques semaines, le sentiment à l'égard de Henrik Mkhitaryan est en train de changer.

  • CALHANOGLU : RENOUVELLEMENT OU ADIEU

    Le chapitre le plus important concerne sans aucun doute le milieu de terrain turc, qui est aujourd'hui un pilier presque irremplaçable de l'équipe et un élément autour duquel s'articule une grande partie du jeu mis en place il y a quelques années par Simone Inzaghi. Son contrat expire le 30 juin 2027. Soit il sera renouvelé, ce qui est peu probable à l'heure actuelle, avant l'ouverture du mercato, soit l'ancien joueur du Milan AC fera ses adieux.

  • FRATTESI SERA CÉDÉ

    Après plusieurs sessions de mercato où il était sur le point de partir, mais où il est finalement toujours resté à Milan, Davide Frattesi va finalement obtenir le feu vert pour son transfert. Pas gratuitement, pas à prix cassé, mais à un prix acceptable tant pour les grands clubs italiens qu'étrangers. Le milieu de terrain est mécontent depuis longtemps de son manque de temps de jeu et sera satisfait à condition qu'une offre satisfaisante d'au moins 30 millions d'euros soit faite.

  • MKHITARYAN DIT STOP ?

    Contrairement à ce qui avait été supposé ces dernières semaines, où l'on parlait même d'un renouvellement du contrat de Mkhitaryan arrivant à expiration à la fin de la saison, aujourd'hui, selon Fabrizio Romano et Matteo Moretto sur YouTube, les impressions sont totalement différentes. Le joueur souhaite avant tout terminer la saison en remportant si possible le Scudetto et, pourquoi pas, la Coupe d'Italie, mais pour la première fois, à 37 ans, il commence également à envisager de dire adieu au football. Il va passer plusieurs mois à réfléchir, mais il est fort probable qu'il quitte Milan, même s'il ne prend pas sa retraite.

