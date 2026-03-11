Inter : outre Calhanoglu et Frattesi, des doutes planent également sur l'avenir de Mkhitaryan

L'été 2026 sera celui où le milieu de terrain de l'Inter subira une révolution nécessaire et inévitable. À Milan, les réflexions sur l'avenir ont déjà commencé et, bien que la priorité absolue soit de terminer la saison avec l'objectif du Scudetto, certains à Viale della Liberazione commencent déjà à réfléchir aux prochaines étapes à suivre dans un secteur aussi fondamental.

L'avenir de Davide Frattes et Hakan Calhanoglu est un sujet qui a déjà été largement abordé, mais contrairement à il y a quelques semaines, le sentiment à l'égard de Henrik Mkhitaryan est en train de changer.