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Gianluca Minchiotti

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Inter, officiel : Maye à Monza, la formule

Inter
Mercato
Monza
Y. Kouadio Maye

Les négociations entre l’Inter et le club brianzol pour le transfert du défenseur ont été conclues.

Comme on peut le lire dans le communiqué de Monza : "Yvan Maye est un nouveau joueur de Monza.


Le défenseur français arrive en provenance de l’Inter à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, avec une option en faveur du club biancorosso et une contre-option pour l’Inter.


Né à Antony le 21 mars 2006, il rejoint en 2022 le centre de formation de l’Inter, avec lequel il effectue tout son parcours jusqu’à la Primavera.


En 2025-2026, il est intégré à l’équipe des moins de 23 ans, avec laquelle il débute chez les professionnels en totalisant 9 apparitions en championnat de Serie C".

  • Le communiqué poursuit : « En novembre 2025, il reçoit sa première convocation avec l’équipe première pour le déplacement à Pise.


    Ses qualités tapent dans l’œil de l’entraîneur de l’Inter Cristian Chivu, qui l’intègre au groupe pour le stage estival 2026.


    Défenseur gaucher au physique imposant, rapide et habile aussi bien dans le marquage que dans la relance, après avoir marqué lors de la première journée dans la victoire de l’Inter U23 à Catane, Maye est désormais prêt à faire ses débuts en Serie A sous le maillot de Monza.


    Bienvenue Yvan ! ».


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