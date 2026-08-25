Inter, officiel : Maye à Monza, la formule

Comme on peut le lire dans le communiqué de Monza : "Yvan Maye est un nouveau joueur de Monza.





Le défenseur français arrive en provenance de l’Inter à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2027, avec une option en faveur du club biancorosso et une contre-option pour l’Inter.





Né à Antony le 21 mars 2006, il rejoint en 2022 le centre de formation de l’Inter, avec lequel il effectue tout son parcours jusqu’à la Primavera.





En 2025-2026, il est intégré à l’équipe des moins de 23 ans, avec laquelle il débute chez les professionnels en totalisant 9 apparitions en championnat de Serie C".