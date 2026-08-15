Inter officialise le gros coup Spence : tous les chiffres, les détails et le numéro de maillot



Djed Spence est un nouveau joueur de l’Inter. Le latéral anglais né en 2000 arrive à l’Inter en provenance de Tottenham Hotspur à titre définitif : Spence a signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2031.

Joueur de couloir au physique impressionnant, technique et habile dans les un-contre-un, doté d’une progression à pleine vitesse impressionnante, Spence joue de manière proactive et dynamique. Il sait se montrer prêt sur le plan offensif en provoquant ses adversaires avec détermination et il est capable d’incroyables retours et interventions défensives, comme il l’a démontré à la Coupe du monde contre l’Argentine avec son prodigieux retour sur Giuliano Simeone. Le calme et la sérénité sont des composantes distinctives de son caractère : des traits qu’il a hérités de sa famille et qu’il a également démontré posséder sur le terrain : il sait attendre le bon moment pour provoquer son adversaire, il sait calculer l’instant idéal pour l’intercepter lorsqu’il est attaqué. C’est un équilibre fait de puissance et de maîtrise, d’instinct et de lucidité, qui fait de Djed Spence un joueur de couloir capable de laisser sa marque dans les deux phases. Désormais, après un parcours commencé sur les terrains de Peckham et arrivé jusqu’aux plus grandes scènes internationales, son histoire se poursuit avec l’Inter. Djed Spence est un nouveau joueur de l’Inter.



