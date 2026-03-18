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Inter-Milan, un derby pour la NBA Europe : Oaktree devance RedBird grâce à une « capacité financière illimitée »

Gerry Cardinale serait-il devancé par le fonds propriétaire du club nerazzurro ?

Inter-Milan, c'est toujours un derby. En plus de se disputer le titre sur le terrain (à 9 journées de la fin de la Serie A, les Nerazzurri sont en tête du classement avec 8 points d'avance sur les Rossoneri, qui ont remporté leurs deux confrontations directes cette saison), les deux clubs s'affrontent également pour créer une équipe à Milan qui jouera en NBA Europe à partir de 2027 ou 2028, après les Jeux olympiques de Los Angeles. 

Le Corriere della Sera écrit qu'Oaktree (propriétaire de l'Inter) a devancé RedBird de Gerry Cardinale, représentant du Milan qui a déjà entamé des discussions avec la NBA et rencontré Leo Dell'Orco, numéro 1 d'Armani, pour voir quelles marges de manœuvre il y avait.

  • « DES RESSOURCES FINANCIÈRES ILLIMITÉES »

    Oaktree a étudié attentivement le projet proposé par la NBA, ce qu'on appelle le « modèle économique », en explorant des pistes viables en collaboration avec Olimpia Milano elle-même, et serait même en tête de course.

    Le dirigeant Howard Marks a donné son feu vert aux premières étapes : la disponibilité financière illimitée d'Oaktree est appréciée par la NBA, qui s'occupe avec beaucoup d'attention de cette opération colossale.

    Les discussions avec J.P. Morgan, la plus grande banque du monde qui supervise financièrement l'arrivée de la NBA en Europe, ont abouti à un résultat positif.

    Celles entre Oaktree et la direction d'Olimpia Milano ont également été constructives : selon certaines rumeurs, l'impression laissée et l'attitude d'Oaktree auraient été bien accueillies.

    Oaktree est très intéressée, mais doit encore se mettre à la tâche : elle a besoin de quelques jours supplémentaires, mais serait encline à dire un premier « oui, discutons-en ». Exactement ce que souhaite la NBA.

    Oaktree a entamé d'autres discussions, qui ne se limitent pas à l'Olimpia Milano.

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  • LES DOUTES

    La NBA Europe se tourne vers les grands noms du football : outre l'Inter et le Milan, on trouve également l'AS Rome, le Real Madrid (qui aurait répondu : « Non merci »), Barcelone, le PSG, Newcastle, Manchester City et Manchester United.

    Les réticences sont liées aux frais d'adhésion imposés par la NBA : ils ne sont pas fixes, ni identiques pour tous, mais s'élèvent en moyenne à 500 millions de dollars.

    À cela s'ajoutent d'autres conditions très strictes : la NBA a fixé la date limite au 31 mars ; d'ici là, il faut faire part de son intérêt et accepter leur modèle.

    Jusqu’à présent, aucune équipe européenne de basket n’aurait accepté les conditions de départ de la NBA Europe. L’Olimpia Milan fait partie de l’Euroligue jusqu’en 2036.

    La NBA bénéficie du soutien de la FIBA (la fédération internationale) et de la fédération italienne de basket, dirigée par Gianni Petrucci : ces deux institutions ont hâte de donner un coup de pouce à l'Euroligue, mais il n'est pas exclu que la NBA et l'Euroligue (qui ont actuellement des intérêts opposés) puissent s'asseoir autour d'une table et trouver un terrain d'entente.

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