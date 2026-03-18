Inter-Milan, un derby pour la NBA Europe : Oaktree devance RedBird grâce à une « capacité financière illimitée »

Oaktree a étudié attentivement le projet proposé par la NBA, ce qu'on appelle le « modèle économique », en explorant des pistes viables en collaboration avec Olimpia Milano elle-même, et serait même en tête de course.

Le dirigeant Howard Marks a donné son feu vert aux premières étapes : la disponibilité financière illimitée d'Oaktree est appréciée par la NBA, qui s'occupe avec beaucoup d'attention de cette opération colossale.

Les discussions avec J.P. Morgan, la plus grande banque du monde qui supervise financièrement l'arrivée de la NBA en Europe, ont abouti à un résultat positif.

Celles entre Oaktree et la direction d'Olimpia Milano ont également été constructives : selon certaines rumeurs, l'impression laissée et l'attitude d'Oaktree auraient été bien accueillies.

Oaktree est très intéressée, mais doit encore se mettre à la tâche : elle a besoin de quelques jours supplémentaires, mais serait encline à dire un premier « oui, discutons-en ». Exactement ce que souhaite la NBA.

Oaktree a entamé d'autres discussions, qui ne se limitent pas à l'Olimpia Milano.