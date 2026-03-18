Inter-Milan, un derby pour la NBA Europe : Oaktree devance RedBird grâce à une « capacité financière illimitée »

Inter-Milan, c'est toujours un derby. En plus de se disputer le titre sur le terrain (à 9 journées de la fin de la Serie A, les Nerazzurri sont en tête du classement avec 8 points d'avance sur les Rossoneri, qui ont remporté leurs deux confrontations directes cette saison), les deux clubs s'affrontent également pour créer une équipe à Milan qui jouera en NBA Europe à partir de 2027 ou 2028, après les Jeux olympiques de Los Angeles.
Le Corriere della Sera écrit qu'Oaktree (propriétaire de l'Inter) a devancé RedBird de Gerry Cardinale, représentant du Milan qui a déjà entamé des discussions avec la NBA et rencontré Leo Dell'Orco, numéro 1 d'Armani, pour voir quelles marges de manœuvre il y avait.