Inter Miami : Lionel Messi va affronter Barcelone

La pré-saison de l’Inter Miami avance à grands pas. Débutée le 17 janvier, elle a déjà offert des enseignements contrastés pour la franchise floridienne. Battu sèchement par Alianza Lima (3-0), le club américain a ensuite relevé la tête face à l’Atlético Nacional, retrouvant un peu de sérénité dans le jeu et l’état d’esprit.

Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo, cette tournée sud-américaine s’achèvera ce week-end par une rencontre très attendue face au SC Barcelone d’Équateur, actuel troisième du championnat local. Une affiche qui intrigue autant qu’elle attire.