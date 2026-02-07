Avant de lancer officiellement sa saison de MLS, l’Inter Miami prolonge son voyage sud-américain avec une affiche qui ne laisse personne indifférent. Lionel Messi va affronter un club qui porte un nom chargé d’histoire, dans un lieu qu’il connaît déjà, pour un rendez-vous amical à forte portée symbolique.
Inter Miami : Lionel Messi va affronter Barcelone
- Getty Images Sport
Une tournée sud-américaine qui touche à sa fin
La pré-saison de l’Inter Miami avance à grands pas. Débutée le 17 janvier, elle a déjà offert des enseignements contrastés pour la franchise floridienne. Battu sèchement par Alianza Lima (3-0), le club américain a ensuite relevé la tête face à l’Atlético Nacional, retrouvant un peu de sérénité dans le jeu et l’état d’esprit.
Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo, cette tournée sud-américaine s’achèvera ce week-end par une rencontre très attendue face au SC Barcelone d’Équateur, actuel troisième du championnat local. Une affiche qui intrigue autant qu’elle attire.
- AFP
Messi, Barcelone… et Guayaquil
À Guayaquil, l’effervescence gagne déjà les tribunes. Le stade Monumental, théâtre de la rencontre, n’est pas inconnu de Lionel Messi. Le capitaine argentin y a déjà évolué à deux reprises avec l’Albiceleste. En revanche, ce sera une première au niveau des clubs, et surtout face à une équipe nommée Barcelone, écho direct au club où il a écrit l’essentiel de sa légende.
Le clin d’œil ne manque pas de saveur. Même nom. Même passion populaire. Mais un contexte radicalement différent, loin de la Catalogne.
- Getty Images Sport
Mascherano aux commandes, encore des tests à venir
Sur le banc, Javier Mascherano poursuit son travail de préparation. Lui aussi ancien du FC Barcelone, l’entraîneur de l’Inter Miami affine ses choix avant le début de la phase régulière de MLS, prévue d’ici la fin du mois de février.
Avant cela, un autre rendez-vous attend encore Messi et ses coéquipiers. Le 13 février, à Porto Rico, l’Inter Miami affrontera Independiente del Valle, l’un des clubs les plus structurés du football équatorien. Un test sérieux, pensé pour monter progressivement en intensité.
- Getty Images Sport
Benedetto, l’autre attraction de la soirée
Côté équatorien, l’attention ne se portera pas uniquement sur Messi. Le SC Barcelone s’apprête à présenter pour la première fois son nouvel attaquant, Darío Benedetto. L’Argentin reste connu du public européen pour ses passages à Marseille et à Elche, mais surtout pour son histoire forte avec Boca Juniors.
Sa célébration lors d’une finale de Copa Libertadores face à River Plate, quel qu’ait été le dénouement, reste un souvenir marquant. À Guayaquil, il cherchera désormais à écrire un nouveau chapitre, face à une icône mondiale.