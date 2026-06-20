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Gianluca Minchiotti

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Inter Miami : l’arrivée de Casemiro est actée

Inter Miami CF
Mercato
Carlos Henrique Casemiro

Le footballeur brésilien évoluera en MLS.

Selon Fabrizio Romano, l’Inter Miami a finalisé le recrutement de Casemiro, qui va donc rejoindre le club en tant que nouveau milieu de terrain. Un accord verbal a été conclu entre toutes les parties, et les dernières formalités sont réglées : il ne reste plus qu’à signer le contrat et à officialiser l’arrivée du Brésilien. Le joueur évoluera donc en MLS, où il retrouvera Messi.


  • Casemiro, milieu de terrain brésilien né en 1992, a disputé les trois dernières saisons sous le maillot de Manchester United, où son contrat vient d’expirer. Sa carrière est surtout marquée par son passage au Real Madrid, de 2015 à 2022, ponctué de cinq Ligues des champions et de trois championnats d’Espagne, entre autres titres majeurs.

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