Inter Miami : l’arrivée de Casemiro est actée

Selon Fabrizio Romano, l’Inter Miami a finalisé le recrutement de Casemiro, qui va donc rejoindre le club en tant que nouveau milieu de terrain. Un accord verbal a été conclu entre toutes les parties, et les dernières formalités sont réglées : il ne reste plus qu’à signer le contrat et à officialiser l’arrivée du Brésilien. Le joueur évoluera donc en MLS, où il retrouvera Messi.



