En janvier, l'Inter avait fait une offre de 30 millions d'euros en proposant d'étaler le paiement sur plusieurs années, mais le club arabe exigeait le paiement intégral en une seule fois, et l'opération n'a donc jamais abouti. Dans quelques mois, les Nerazzurri pourraient revenir à la charge pour Diaby, qui a déjà joué en Italie en 2018 sous le maillot de Crotone (entraîné par Walter Zenga), sachant que la valeur du joueur pourrait aujourd'hui être plus basse : le Français né en 1999 est sous contrat jusqu'en 2029, mais il tentera de forcer son départ dès le prochain mercato, et c'est pourquoi Al Ittihad pourrait finalement accéder à sa demande en le laissant partir à un prix inférieur à sa valeur.



