D'un côté, l'objectif est de conserver l'avance sur Naples et Milan jusqu'à la fin du championnat ; de l'autre, les premiers contacts visent à devancer la concurrence sur les cibles du marché des transferts. Ces dernières semaines, l'Inter commence à planifier son travail pour l'été, et parmi les noms figurant sur la liste des dirigeants nerazzurri figure toujours celui de Moussa Diaby, l'attaquant d'Al Ittihad pour lequel une tentative avait déjà été faite en janvier. Ces derniers mois, les relations entre le joueur et le club arabe se sont de plus en plus compliquées, son agent cherche une nouvelle solution pour la réouverture du mercato et l'Inter reste à l'affût.
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Inter : le prix de Diaby baisse : le plan pour l'été et la demande d'Al Ittihad, ce qui change avec Dumfries et Luis Henrique
COMBIEN COÛTE DIABY ?
En janvier, l'Inter avait fait une offre de 30 millions d'euros en proposant d'étaler le paiement sur plusieurs années, mais le club arabe exigeait le paiement intégral en une seule fois, et l'opération n'a donc jamais abouti. Dans quelques mois, les Nerazzurri pourraient revenir à la charge pour Diaby, qui a déjà joué en Italie en 2018 sous le maillot de Crotone (entraîné par Walter Zenga), sachant que la valeur du joueur pourrait aujourd'hui être plus basse : le Français né en 1999 est sous contrat jusqu'en 2029, mais il tentera de forcer son départ dès le prochain mercato, et c'est pourquoi Al Ittihad pourrait finalement accéder à sa demande en le laissant partir à un prix inférieur à sa valeur.
POURQUOI L'INTER S'INTÉRESSE À NOUVEAU À DIABY
Lors du dernier mercato, l'Inter cherchait un renfort capable de jouer sur tout le couloir, car le club envisageait de se séparer de Luis Henrique. Après avoir tenté de recruter Cancelo et Perisic, il a également essayé de faire venir Diaby. Cet été, le club nerazzurro pourrait envisager le départ de Dumfries ou de Luis Henrique en fonction des offres reçues. C'est pourquoi, si l'un des deux venait à partir, il faudrait un renfort à ce poste pour le 3-5-2 de Chivu, et l'une des options envisagées serait donc un retour de Diaby. Le joueur se montre très ouvert à une éventuelle arrivée en Italie, mais il faudra s'asseoir à la table des négociations avec Al Ittihad.