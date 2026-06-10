Inter : Frattesi privilégie la Juventus ; Naples est également sur les rangs et Nottingham Forest refait surface

Selon Alfredo Pedullà, un échange pourrait se dessiner : Davide Frattesi, frustrépar son manque de temps de jeu à l’Inter, souhaite rebondir et placerait la Juventus en tête de ses préférences.





Naples, sous les ordres d’Allegri, suit aussi le dossier ; l’entraîneur l’aurait déjà ciblé lors de son passage à Milan, mais les Nerazzurri ont rejeté un échange impliquant Fofana.

Entre-temps, Nottingham Forest revient à la charge après avoir déjà négocié le joueur lors du dernier mercato hivernal, l’Inter ayant alors demandé l’ailier suisse Dan Ndoye (ex-Bologne) en contrepartie.





La Juventus, elle, étudierait une opération incluant le retour d’Andrea Cambiaso.