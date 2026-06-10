L'Inter maintient la pression sur l'Atalanta pour recruter Marco Palestra. La Dea réclame toujours environ 55 millions d'euros, un montant nettement supérieur aux 45 millions (bonus inclus) proposés par les champions d'Italie. Le flanc droit des Nerazzurri, orphelin de Denzel Dumfries, attendu au Real Madrid après l’activation de sa clause libératoire en juillet, nécessite un nouveau titulaire, que ce soit Palestra ou un autre.
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Inter : Frattesi privilégie la Juventus ; Naples est également sur les rangs et Nottingham Forest refait surface
FRATTESI-JUVENTUS
Selon Alfredo Pedullà, un échange pourrait se dessiner : Davide Frattesi, frustrépar son manque de temps de jeu à l’Inter, souhaite rebondir et placerait la Juventus en tête de ses préférences.
Naples, sous les ordres d’Allegri, suit aussi le dossier ; l’entraîneur l’aurait déjà ciblé lors de son passage à Milan, mais les Nerazzurri ont rejeté un échange impliquant Fofana.
Entre-temps, Nottingham Forest revient à la charge après avoir déjà négocié le joueur lors du dernier mercato hivernal, l’Inter ayant alors demandé l’ailier suisse Dan Ndoye (ex-Bologne) en contrepartie.
La Juventus, elle, étudierait une opération incluant le retour d’Andrea Cambiaso.
Cambiaso-Inter
« Il faut voir ce qu'il adviendra de Palestra, si l'Inter acceptera de payer le montant demandé par l'Atalanta, et tenir compte du fait que Cambiaso peut également jouer à droite et qu'il plaît à l'Inter », déclare Pedullà sur sa chaîne YouTube. C'est une option à suivre, qui dépend clairement du plan A des Nerazzurri et du fait qu'aucune autre solution pour Cambiaso ou Frattesi ne se présente entre-temps. Une constante demeure : les deux joueurs sont amenés à quitter leur club respectif, l’un en raison d’un temps de jeu insuffisant, l’autre pour des choix tactiques et la nécessité de générer des liquidités après une non-qualification en Ligue des champions.