Inter : fin de rêve en Youth League : Benfica s'impose 3-2 et se qualifie pour le Final 4

L'Inter démarre fort, mais c'est Benfica qui ouvre le score grâce au milieu de terrain italien Coletta, qui profite d'une hésitation de la défense pour battre Taho d'une tête. En deuxième mi-temps, alors que les Nerazzurri sont au meilleur de leur forme, Freitas double la mise, toujours de la tête, sur un centre d'Umeh. Carboni tente des changements et le nouveau venu Zouin réduit le score à 2-1 moins de 60 secondes après son entrée sur le terrain. L'Inter se déséquilibre pour tenter de trouver l'égalisation et Benfica punit en contre-attaque avec Francisco Silva qui marque dans le but vide après une passe généreuse de Banjaqui, seul face à Taho. Tout est fini ? Non, car dans le temps additionnel, la tête d'El Mahboubi sur un coup franc ramène l'Inter à 3-2 et à un but des tirs au but, mais Benfica résiste jusqu'à la 96e minute et le résultat condamne les Nerazzurri à l'élimination.