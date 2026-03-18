Le parcours de l'Inter dans la Youth League 2025/2026 s'achève sur une défaite amère. Les jeunes de Benito Carbone ont été éliminés en quarts de finale après s'être inclinés 3-2 à domicile face à un Benfica somme toute à leur portée, lors d'un match où des incidents ont été décisifs pour leur élimination finale. Cette fois-ci, les Nerazzurrini n'ont pas réussi l'exploit qu'ils avaient déjà accompli en barrages contre Cologne et en huitièmes contre le Betis Séville : un retour spectaculaire in extremis. La forteresse de l'ancien joueur de la Roma Coletta (gardien) et de ses coéquipiers a tenu bon jusqu'à la 96e minute, et les Portugais accèdent ainsi au Final 4 du tournoi qui se disputera à Lausanne.
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Inter : fin de rêve en Youth League : Benfica s'impose 3-2 et se qualifie pour le Final 4
LA COURSE
L'Inter démarre fort, mais c'est Benfica qui ouvre le score grâce au milieu de terrain italien Coletta, qui profite d'une hésitation de la défense pour battre Taho d'une tête. En deuxième mi-temps, alors que les Nerazzurri sont au meilleur de leur forme, Freitas double la mise, toujours de la tête, sur un centre d'Umeh. Carboni tente des changements et le nouveau venu Zouin réduit le score à 2-1 moins de 60 secondes après son entrée sur le terrain. L'Inter se déséquilibre pour tenter de trouver l'égalisation et Benfica punit en contre-attaque avec Francisco Silva qui marque dans le but vide après une passe généreuse de Banjaqui, seul face à Taho. Tout est fini ? Non, car dans le temps additionnel, la tête d'El Mahboubi sur un coup franc ramène l'Inter à 3-2 et à un but des tirs au but, mais Benfica résiste jusqu'à la 96e minute et le résultat condamne les Nerazzurri à l'élimination.
LE RÉSUMÉ DU MATCH
INTER-BENFICA 2-3
BUTEURS : 26' Coletta, 58' Freitas, 61' Zouin, 77' Francisco Silva, 88' El Mahboubi
INTER (4-3-3) : Taho ; Marello, Mayé, Bovio, Ballo ; Zarate (81' La Torre), Cerpelletti, Venturini (61' Zouin) ; Mancuso (61' El Mahboubi), Iddrissou, Mosconi (87' Kukulis). Entraîneur : Carbone
BENFICA (4-3-3) : Ferreira ; Neto, R. Silva, Oliveira, Banjaqui (92' Soares) ; Freitas, Quintas, Figueiredo (74' Fernandes) ; Umeh (92' Parente), Cabral (55' F. Silva), Coletta (à partir de la 74' Neves). Entraîneur : Vitor Vinha
Arbitre : Derevinskyi (Ukraine)
Avertissements : Cerpelletti, Taho, Cabral, F. Silva, Quintas
Expulsés : -