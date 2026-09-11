Federico Dimarco s’est presque totalement remis de la légère entorse au genou gauche contractée lors d’Inter-Napoli samedi dernier. Le piston de l’Inter, qui à cause de ce problème physique a également manqué le match de Ligue des champions perdu 2-1 par les champions d’Italie contre le Real Madrid, a aujourd’hui effectué la moitié de l’entraînement avec ses coéquipiers, avant de poursuivre son travail individuel.
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Inter, Dimarco partiellement avec le groupe : la situation en vue d'Udinese
Les chances d’une convocation pour lundi prochain, lorsque l’Inter affrontera l’Udinese à Meazza en clôture de la soirée, augmentent, comme le rapporte FcInter1908.it. Reste à comprendre comment Cristian Chivu décidera éventuellement de l’utiliser, également en fonction des indications qui arriveront lors des deux prochains entraînements prévus avant le match de championnat, avec Carlos Augusto toujours favori à l’heure actuelle pour une place de titulaire. Djed Spence a lui encore travaillé à part, et sera bientôt avec ses coéquipiers afin de pouvoir faire ses débuts sous le maillot de l’Inter.
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