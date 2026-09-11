Inter, Dimarco partiellement avec le groupe : la situation en vue d'Udinese

Les chances d’une convocation pour lundi prochain, lorsque l’Inter affrontera l’Udinese à Meazza en clôture de la soirée, augmentent, comme le rapporte FcInter1908.it. Reste à comprendre comment Cristian Chivu décidera éventuellement de l’utiliser, également en fonction des indications qui arriveront lors des deux prochains entraînements prévus avant le match de championnat, avec Carlos Augusto toujours favori à l’heure actuelle pour une place de titulaire. Djed Spence a lui encore travaillé à part, et sera bientôt avec ses coéquipiers afin de pouvoir faire ses débuts sous le maillot de l’Inter.