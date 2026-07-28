Inter : deux clubs anglais veulent Petar Sucic, la réponse de Marotta

La Premier League appelle Petar Sucic. Selon ce qu’écrit aujourd’hui le Corriere dello Sport, Leeds et Newcastle ont demandé des informations pour le milieu de terrain croate, lié à l’Inter jusqu’en 2030. L’Inter a fait comprendre que le joueur n’est pas à vendre, mais pourrait changer d’avis si des offres proches de 40 millions d’euros.