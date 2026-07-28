La Premier League appelle Petar Sucic. Selon ce qu’écrit aujourd’hui le Corriere dello Sport, Leeds et Newcastle ont demandé des informations pour le milieu de terrain croate, lié à l’Inter jusqu’en 2030. L’Inter a fait comprendre que le joueur n’est pas à vendre, mais pourrait changer d’avis si des offres proches de 40 millions d’euros.
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Inter : deux clubs anglais veulent Petar Sucic, la réponse de Marotta
Combien cela a coûté à l’Inter
Sucic a été recruté à titre définitif l’an dernier en provenance du Dinamo Zagreb contre 14 millions d’euros + 2 de bonus. À l’Inter, il gagne 1,5 million d’euros nets, soit 2,77 millions bruts. L’an dernier, il a disputé 54 matches pour 4 buts et 5 passes décisives.
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