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Sucic InterGetty Images

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Inter : deux clubs anglais veulent Petar Sucic, la réponse de Marotta

P. Sucic
Mercato
Inter

La Premier League appelle Petar Sucic. Selon ce qu’écrit aujourd’hui le Corriere dello Sport, Leeds et Newcastle ont demandé des informations pour le milieu de terrain croate, lié à l’Inter jusqu’en 2030. L’Inter a fait comprendre que le joueur n’est pas à vendre, mais pourrait changer d’avis si des offres proches de 40 millions d’euros.

  • Combien cela a coûté à l’Inter

    Sucic a été recruté à titre définitif l’an dernier en provenance du Dinamo Zagreb contre 14 millions d’euros + 2 de bonus. À l’Inter, il gagne 1,5 million d’euros nets, soit 2,77 millions bruts. L’an dernier, il a disputé 54 matches pour 4 buts et 5 passes décisives.

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