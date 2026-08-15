Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Grafica Thuram Inter 2026Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traduit par

Inter, comment va Thuram : même pas sur le banc contre le Betis Séville

Inter
M. Thuram
Inter vs Bétis Séville
Bétis Séville
Jeux d'amitié des clubs

L’attaquant français traverse un été compliqué sur le plan physique.

Cet été 2026 n’a assurément pas été simple à gérer ni à vivre pour Marcus Thuram. L’attaquant français né en 1997 avait été convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, que la France a bouclée sur une décevante 4e place et durant laquelle il n’a pu disputer qu’une seule minute lors de la phase de groupes.

De retour dans le groupe de l’Inter seulement le 12 août à Appiano Gentile, il est évidemment en retard sur le plan de la condition physique au point qu’aujourd’hui, il n’a même pas été convoqué par Chivu pour le match amical contre le Betis Séville. Mais comment va l’ancien du Borussia Mönchengladbach ? Est-il blessé ou a-t-il simplement besoin de temps ?


  • LE PROBLÈME AU MOLLET

    Thuram a bouclé la saison dernière avec une gêne au mollet qui l’a tourmenté durant toute la seconde moitié de l’exercice. Un petit problème qui semblait derrière lui en fin de saison, quand sont arrivées les deux victoires en Serie A et en Coupe d’Italie, mais qui s’est de nouveau manifesté au début du Mondial, obligeant la France à le gérer pendant toute la compétition.

    • Publicité

  • Non convoqué, mais il n’est pas blessé

    Selon ce que laisse filtrer l’Inter, Thuram n’a pas été retenu pour le match amical de Bari contre le Betis non pas parce qu’il est blessé, mais parce qu’il a encore besoin de beaucoup travailler sur le terrain pour retrouver son explosivité et sa meilleure condition.

    Il vaut donc mieux qu’il reste à Appiano Gentile plutôt que de voyager avec l’équipe dans les Pouilles sans pouvoir s’entraîner, et sans avoir la possibilité, afin d’éviter tout risque, d’entrer en jeu. Dès lors, rapporte FcInter 1908, mieux vaut un déplacement manqué qu’une séance physique manquée à Milan.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Monza crest
Monza
MON