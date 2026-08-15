Cet été 2026 n’a assurément pas été simple à gérer ni à vivre pour Marcus Thuram. L’attaquant français né en 1997 avait été convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde, que la France a bouclée sur une décevante 4e place et durant laquelle il n’a pu disputer qu’une seule minute lors de la phase de groupes.

De retour dans le groupe de l’Inter seulement le 12 août à Appiano Gentile, il est évidemment en retard sur le plan de la condition physique au point qu’aujourd’hui, il n’a même pas été convoqué par Chivu pour le match amical contre le Betis Séville. Mais comment va l’ancien du Borussia Mönchengladbach ? Est-il blessé ou a-t-il simplement besoin de temps ?



