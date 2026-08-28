Cristian Chivu, entraîneur de l'Inter, champion d'Italie, s'exprime en exclusivité pour Sportmediaset : « Lautaro Martinez est notre capitaine pour l'amour qu'il porte à nos couleurs. Je l'ai vu motivé et avec la bonne ambition malgré la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Espagne. Il a cherché à être de nouveau avec nous le plus vite possible, il est revenu à la Pinetina en avance. Je pense qu'il est presque prêt pour une saison importante ».
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Inter, Chivu : « Un mercato lucide et de qualité. Nous n’avons pas de titulaires fixes »
Puis, sur le marché des transferts et les arrivées de Stones, Spence et Curtis Jones : « Nous avons mené un mercato lucide en cherchant à apporter de la qualité et à élever le niveau d’un effectif déjà fort. Nous avons l’obligation de maintenir un niveau élevé. »
Enfin, sur Pio Esposito : « Nous n’avons pas de titulaires fixes, ce qui nous intéresse, c’est le niveau de compétitivité de l’effectif. Pio est important pour sa manière de vivre avec le groupe, pour sa manière de s’entraîner et pour ce qu’il sait faire sur le terrain. »
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