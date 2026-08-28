Puis, sur le marché des transferts et les arrivées de Stones, Spence et Curtis Jones : "Nous avons mené un mercato lucide en cherchant à apporter de la qualité et à élever le niveau dans un effectif déjà fort. Nous avons l'obligation de maintenir un niveau élevé".





Sur Pio Esposito : "Nous n'avons pas de titulaires fixes, ce qui nous intéresse, c'est le niveau de compétitivité de l'effectif. Pio est important pour sa manière de vivre dans le groupe, pour la façon dont il s'entraîne et pour ce qu'il sait faire sur le terrain".





Enfin, sur l'éventuel ajout via le mercato d'un autre attaquant : "Nous avons le cinquième, le sixième, le septième attaquant, pas nécessairement dans cet ordre. Il y a Lavelli, Mosconi et Iddrissou".







