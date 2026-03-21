On a toujours l'impression qu'il manque quelque chose, il n'y a pas l'euphorie qu'on aurait normalement pour une équipe en tête du classement avec une telle avance. Pourquoi, selon vous ?





« Nous n’avons jamais pensé à l’écart au classement. Il reste 27 points à prendre, nous nous concentrons sur notre compétitivité. Nous avons un avantage, mais nous devons penser à nous-mêmes et à ce que nous avons bien fait, en donnant de la continuité à nos ambitions. »