Inter, Chivu : « Martinez ne sera jamais un problème, je le défendrai jusqu’à la mort »

Le protagoniste malheureux du match a été le gardien de l’Inter Josep Martinez, qui a affiché quelques hésitations sur les deux premiers buts adverses. Après la rencontre, Cristian Chivu s’est exprimé ainsi au sujet du gardien espagnol : « L’an dernier, le problème, c’était Sommer, et vous me l’avez fait remarquer tout de suite ; cette année, vous commencez avec Martinez. Lui et Provedel sont deux gardiens qui apportent leur contribution et tant qu’on en parlera, je le défendrai à mort. Je vous demanderais gentiment de ne pas le faire, on parle toujours du problème des gardiens mais ce n’est pas vrai. Tout le monde fait des erreurs. Je tiens à défendre Pepo, pour moi ce n’est pas un problème, cela ne l’a jamais été et il a sa valeur. Je répète le titre : Martinez n’est pas un problème et ne sera jamais un problème ».