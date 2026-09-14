Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP
Francesco Guerrieri

Traduit par

Inter, Chivu : « Martinez ne sera jamais un problème, je le défendrai jusqu’à la mort »

Inter
C. Chivu
J. Martinez

En analysant la victoire renversante contre l’Udinese, l’entraîneur a également évoqué la situation liée au gardien.

L’Inter renverse la situation, et s’impose. Mais le match contre l’Udinese, en clôture de la quatrième journée de Serie A, n’avait pas très bien commencé ; au contraire, il avait même démarré de la pire des manières : après à peine un quart d’heure, l’équipe de Chivu était déjà menée de deux buts après les réalisations d’Abankwah - premier but en Serie A - et d’Ekkelenkamp. Puis l’Inter renverse tout grâce à Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito et Bonny ; c’est Gueye, côté Udinese, qui clôt le match. Score final 5-3 et l’Inter est première avec la Roma avec un plein de points : quatre victoires en quatre matches, et samedi il y a Roma-Inter à l’Olimpico.

  • LES MOTS DE CHIVU SUR MARTINEZ

    Le protagoniste malheureux du match a été le gardien de l’Inter Josep Martinez, qui a affiché quelques hésitations sur les deux premiers buts adverses. Après la rencontre, Cristian Chivu s’est exprimé ainsi au sujet du gardien espagnol : « L’an dernier, le problème, c’était Sommer, et vous me l’avez fait remarquer tout de suite ; cette année, vous commencez avec Martinez. Lui et Provedel sont deux gardiens qui apportent leur contribution et tant qu’on en parlera, je le défendrai à mort. Je vous demanderais gentiment de ne pas le faire, on parle toujours du problème des gardiens mais ce n’est pas vrai. Tout le monde fait des erreurs. Je tiens à défendre Pepo, pour moi ce n’est pas un problème, cela ne l’a jamais été et il a sa valeur. Je répète le titre : Martinez n’est pas un problème et ne sera jamais un problème ».

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Inter crest
Inter
INT