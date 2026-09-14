L’Inter renverse la situation, et s’impose. Mais le match contre l’Udinese, en clôture de la quatrième journée de Serie A, n’avait pas très bien commencé ; au contraire, il avait même démarré de la pire des manières : après à peine un quart d’heure, l’équipe de Chivu était déjà menée de deux buts après les réalisations d’Abankwah - premier but en Serie A - et d’Ekkelenkamp. Puis l’Inter renverse tout grâce à Carlos Augusto, Barella, Thuram, Esposito et Bonny ; c’est Gueye, côté Udinese, qui clôt le match. Score final 5-3 et l’Inter est première avec la Roma avec un plein de points : quatre victoires en quatre matches, et samedi il y a Roma-Inter à l’Olimpico.
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Inter, Chivu : « Martinez ne sera jamais un problème, je le défendrai jusqu’à la mort »
LES MOTS DE CHIVU SUR MARTINEZ
Le protagoniste malheureux du match a été le gardien de l’Inter Josep Martinez, qui a affiché quelques hésitations sur les deux premiers buts adverses. Après la rencontre, Cristian Chivu s’est exprimé ainsi au sujet du gardien espagnol : « L’an dernier, le problème, c’était Sommer, et vous me l’avez fait remarquer tout de suite ; cette année, vous commencez avec Martinez. Lui et Provedel sont deux gardiens qui apportent leur contribution et tant qu’on en parlera, je le défendrai à mort. Je vous demanderais gentiment de ne pas le faire, on parle toujours du problème des gardiens mais ce n’est pas vrai. Tout le monde fait des erreurs. Je tiens à défendre Pepo, pour moi ce n’est pas un problème, cela ne l’a jamais été et il a sa valeur. Je répète le titre : Martinez n’est pas un problème et ne sera jamais un problème ».
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