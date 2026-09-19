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FBL-ITA-SERIEA-INTER MILAN-UDINESEAFP
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Inter, Chivu : « La première période ? Ce que j’ai dit reste entre moi et l’équipe. L’année dernière, nous avions commencé plus mal »

Inter
C. Chivu
Serie A

L’entraîneur de l’Inter s’exprime après le 2-2 contre la Roma

Cristian Chivu, l’entraîneur de l’Inter, s’est exprimé au micro de DAZN après le 2-2 entre son équipe et la Roma à l’Olimpico : « Pourquoi un tel début de match ? J’ai parlé de la première période à l’équipe à la mi-temps, et cela reste entre eux et moi. En seconde période, nous avons montré de la personnalité et nous avons sorti quelque chose en plus. Nous travaillerons pour gommer certaines choses, au final c’est un bon point contre une équipe forte. »


Le technicien roumain ajoute : « Il faut comprendre ce qu’est l’adversaire. Mais on apprend, on avance. L’an dernier, à ce stade de la saison, nous étions dans une pire situation. Et nous avons déjà disputé deux confrontations directes, contre Naples et la Roma. Je retiens ce que nous avons fait de bien en seconde période. »



  • Encore sur les difficultés en première période : « Ce que je dis reste dans le vestiaire, nous sommes conscients de ce que nous n’avons pas bien fait. En l’occurrence, il y a deux phases, quand on a le ballon et quand on ne l’a pas. Nous devons nous améliorer quand nous n’avons pas le ballon. »


    Sur le décès de Sandro Mazzola : « Je m’associe à tout le monde du football pour présenter mes condoléances à la famille, nous avons perdu une icône et une légende, cela m’attriste beaucoup. »


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