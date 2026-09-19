Cristian Chivu, l’entraîneur de l’Inter, s’est exprimé au micro de DAZN après le 2-2 entre son équipe et la Roma à l’Olimpico : « Pourquoi un tel début de match ? J’ai parlé de la première période à l’équipe à la mi-temps, et cela reste entre eux et moi. En seconde période, nous avons montré de la personnalité et nous avons sorti quelque chose en plus. Nous travaillerons pour gommer certaines choses, au final c’est un bon point contre une équipe forte. »





Le technicien roumain ajoute : « Il faut comprendre ce qu’est l’adversaire. Mais on apprend, on avance. L’an dernier, à ce stade de la saison, nous étions dans une pire situation. Et nous avons déjà disputé deux confrontations directes, contre Naples et la Roma. Je retiens ce que nous avons fait de bien en seconde période. »







