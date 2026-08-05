Inter, Chivu : « Bisseck, forte contusion. Pavard ? Il est ici, comme les autres »

L’entraîneur de l’Inter ajoute : « Ce que je retiens de ce match amical ? Je retiens l’état de santé de mes joueurs, à part Bisseck qui a reçu une forte contusion à la tête : le reste compte peu. Pio et Bonny ? Ils l’ont montré l’année dernière, ils ont gagné leur place dans cet effectif, ils sont champions d’Italie : ce sont deux jeunes de grand talent et d’avenir, nous ne devons pas oublier qu’ils nous ont donné un gros coup de main. »



