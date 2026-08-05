Cristian Chivu, entraîneur de l'Inter, s'est exprimé au micro de Sky Sport après le match nul 1-1 dans le derby contre le Milan en Australie. Voici ses propos, rapportés par FcInter1908.it : « C'est un match amical, une rencontre du mois d'août où ni nous ni eux ne sommes au maximum de notre condition. On essaie de faire de bonnes choses et de donner tout ce qu'on a, même si les jambes ne sont pas très vives. »
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Inter, Chivu : « Bisseck, forte contusion. Pavard ? Il est ici, comme les autres »
PIO ET BONNY
L’entraîneur de l’Inter ajoute : « Ce que je retiens de ce match amical ? Je retiens l’état de santé de mes joueurs, à part Bisseck qui a reçu une forte contusion à la tête : le reste compte peu. Pio et Bonny ? Ils l’ont montré l’année dernière, ils ont gagné leur place dans cet effectif, ils sont champions d’Italie : ce sont deux jeunes de grand talent et d’avenir, nous ne devons pas oublier qu’ils nous ont donné un gros coup de main. »
SUR PAVARD
Enfin, interrogé sur Pavard : « Pavard ? Je parle de lui, de Bisseck, de Bastoni et de Carlos, je parle de ceux qui sont là en ce moment : nous ne sommes que quatre, ils font un excellent travail et s’investissent au maximum. Je suis content pour eux tous parce que nous avons réussi à leur donner plus de temps de jeu à tous. »
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