Inter, Chivu : « Au début, des erreurs et trop de précipitation. La seule préoccupation, c’est l’intégrité des joueurs »

Cristian Chivu commente le 1-1 du derby amical disputé à Perth contre l’AC Milan. Voici ses propos, rapportés par fcinter1908.it.





« À quel point suis-je satisfait de la prestation de l’équipe ? Je vois une progression, les garçons s’investissent beaucoup et ces derniers jours, nous avons travaillé dur. En ce moment, les résultats des matches que nous jouons ne nous intéressent pas trop, mais nous voulons faire du bon travail et surtout monter en condition. Je dirais que certains joueurs ont eu un bon temps de jeu et nous sommes contents de la qualité qu’ils ont exprimée, même s’ils ne sont pas encore dans leur meilleure condition et n’ont pas encore les jambes légères. »







