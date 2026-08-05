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Gianluca Minchiotti

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Inter, Chivu : « Au début, des erreurs et trop de précipitation. La seule préoccupation, c’est l’intégrité des joueurs »

Inter
C. Chivu

L’entraîneur s’exprime après le match nul dans le derby contre l’AC Milan disputé à Perth

Cristian Chivu commente le 1-1 du derby amical disputé à Perth contre l’AC Milan. Voici ses propos, rapportés par fcinter1908.it.


« À quel point suis-je satisfait de la prestation de l’équipe ? Je vois une progression, les garçons s’investissent beaucoup et ces derniers jours, nous avons travaillé dur. En ce moment, les résultats des matches que nous jouons ne nous intéressent pas trop, mais nous voulons faire du bon travail et surtout monter en condition. Je dirais que certains joueurs ont eu un bon temps de jeu et nous sommes contents de la qualité qu’ils ont exprimée, même s’ils ne sont pas encore dans leur meilleure condition et n’ont pas encore les jambes légères. »



  • « Probablement qu’au début du match, nous avons eu un peu de mal à occuper les espaces, nous avons commis quelques erreurs de plus dans la circulation du ballon et à la relance, nous avons été un peu trop pressés dans ce que nous faisions, mais il y a aussi eu la qualité des adversaires, qui nous ont un peu mis en difficulté avec leur pressing. Au fil des minutes, nous avons progressé, nous avons trouvé davantage de solutions pour ressortir et je dirais que nous avons plutôt bien joué ».



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  • « Pour le moment, notre préoccupation principale reste l’intégrité des joueurs, leur santé et l’amélioration de leur condition physique, dans le respect des principes de ce que nous cherchons à transmettre et en ajoutant quelque chose à ce que l’équipe a démontré savoir faire ces dernières années. »

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