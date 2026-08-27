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calhanoglu inter grafica cmGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Inter-Calhanoglu, une prolongation au-delà de 2027 est possible : de quoi cela dépend-il ?

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Mercato
H. Calhanoglu

Les conditions pour la prolongation de la relation entre l’Inter et le milieu de terrain turc au-delà de juin 2027

L’Inter et Hakan Calhanoglu pourraient continuer ensemble même au-delà de l’échéance de l’actuel contrat, fixée à 2027. L’excellent début de saison du milieu de terrain, embelli par le but contre Monza sur une frappe à 135 km/h, a relancé la question de la prolongation.


Malgré les sirènes de la Turquie, avec Galatasaray et Fenerbahce intéressés, Calhanoglu est resté à Milan et reste un élément central dans les plans de Cristian Chivu. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, la porte pourrait s’ouvrir à une prolongation, même si beaucoup dépendra du rendement et surtout de la continuité physique du joueur.



  • En février, Calhanoglu fêtera ses 33 ans et, lors de la dernière saison, il a dû faire face à six blessures, un aspect qui pèse inévitablement dans les évaluations de l’Inter. Depuis son arrivée libre en 2021, le Turc est devenu l’un des repères de l’équipe : aujourd’hui, il perçoit 6,5 millions d’euros par saison, un montant atteint avec sa prolongation de 2023.


    L’avenir se jouera donc dans les prochains mois. Si ses performances et sa condition physique apportent les garanties nécessaires, l’Inter pourrait envisager un nouveau chapitre avec Calhanoglu au-delà de 2027.



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