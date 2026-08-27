Inter-Calhanoglu, une prolongation au-delà de 2027 est possible : de quoi cela dépend-il ?

L’Inter et Hakan Calhanoglu pourraient continuer ensemble même au-delà de l’échéance de l’actuel contrat, fixée à 2027. L’excellent début de saison du milieu de terrain, embelli par le but contre Monza sur une frappe à 135 km/h, a relancé la question de la prolongation.





Malgré les sirènes de la Turquie, avec Galatasaray et Fenerbahce intéressés, Calhanoglu est resté à Milan et reste un élément central dans les plans de Cristian Chivu. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, la porte pourrait s’ouvrir à une prolongation, même si beaucoup dépendra du rendement et surtout de la continuité physique du joueur.







