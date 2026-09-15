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Emanuele Tramacere

Traduit par

Inter-Calhanoglu : les doutes physiques dans les négociations pour la prolongation, l’offre sera revue à la baisse

Inter
H. Calhanoglu

Hakan Calhanoglu n’a pas pu entrer en jeu lors du match remporté 5-2 par l’Inter face à l’Udinese après avoir renversé la situation. Le milieu de terrain turc souffrait déjà d’une gêne musculaire à la veille de la rencontre et les examens instrumentaux qu’il a passés aujourd’hui ont confirmé une lésion musculaire aux adducteurs de la cuisse droite.


Il manquera inévitablement aussi le choc, ainsi que confrontation directe, de la 5e journée de championnat contre la Roma en raison de ce nouvel arrêt des deux dernières années qui, inévitablement, pèse également sur les négociations, désormais publiques, pour la prolongation de son contrat qui expire en fin de saison.


  • Trop de blessures

    L’évolution et l’historique des blessures subies par le capitaine de la Turquie ces dernières années parlent d’eux-mêmes. Le nombre de blessures musculaires depuis la saison 2024/2025 jusqu’à aujourd’hui augmente de manière vertigineuse.

    Ils sont 12, certains récurrents dans les mêmes zones du corps et d’autres évidemment non, les problèmes ressentis par Calhanoglu pour un total de 33 matches manqués entre la sélection turque et l’Inter du 20 octobre 2024 (blessure aux adducteurs) à aujourd’hui (autre blessure aux adducteurs).

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  • Chivu l’a retenu jusqu’à l’expiration de son contrat

    À l’Inter, les réflexions sur l’avenir de l’ancien joueur du Milan ont commencé depuis longtemps, déjà au cours de la saison passée, et le choix d’arriver à l’été sans véritable offre de prolongation en témoigne.

    Après avoir remporté le doublé et obtenu la confirmation ainsi que la pleine confiance pour l’avenir, Cristian Chivu a toutefois demandé à Marotta et au directeur sportif de l’époque, Piero Ausilio, de ne pas laisser partir Calhanoglu et, en l’absence de prolongation, de le conserver même avec un contrat arrivant à expiration.

    Le Turc reste en effet encore aujourd’hui central dans l’idée de jeu de l’entraîneur roumain, mais son avenir reste à écrire.

  • Contacts pour la prolongation, offre revue à la baisse

    Le nouveau directeur sportif Dario Baccin a confirmé, lors de sa première sortie médiatique officielle dans ses nouvelles fonctions, qu’une première rencontre avec l’agent du joueur a déjà officiellement eu lieu. Du côté de l’Inter, il y a la volonté de poursuivre ensemble, mais a aussi déjà été mis sur la table, rapporte Tuttosport, le facteur des blessures.

    Lors des prochains sommets, un nouvel accord sera proposé pour prolonger l’actuel, qui expirera le 30 juin 2027, mais avec une durée réduite (1+1 ou un simple contrat de deux ans) et avec une proposition économique à la baisse par rapport aux 6,5 millions d’euros nets par an actuellement perçus.

    Il n’y a pas d’urgence, ni du côté de l’Inter, ni de celui du joueur. Les conditions physiques et économiques, pour Oaktree, doivent nécessairement aller de pair.

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