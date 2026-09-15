Hakan Calhanoglu n’a pas pu entrer en jeu lors du match remporté 5-2 par l’Inter face à l’Udinese après avoir renversé la situation. Le milieu de terrain turc souffrait déjà d’une gêne musculaire à la veille de la rencontre et les examens instrumentaux qu’il a passés aujourd’hui ont confirmé une lésion musculaire aux adducteurs de la cuisse droite.





Il manquera inévitablement aussi le choc, ainsi que confrontation directe, de la 5e journée de championnat contre la Roma en raison de ce nouvel arrêt des deux dernières années qui, inévitablement, pèse également sur les négociations, désormais publiques, pour la prolongation de son contrat qui expire en fin de saison.



