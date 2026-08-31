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Inter, c’est officiel : Yanis Massolin prêté à Cagliari

Inter
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Cagliari
Y. Massolin

Yanis Massolin quitte l'Inter et rejoint Cagliari en prêt avec option d'achat. Voici le communiqué du club milanais : ""Le FC Internazionale Milano annonce le transfert de Yanis Massolin à Cagliari. Le milieu de terrain né en 2002 rejoint le club à titre temporaire avec option et contre-option".


  • Les montants de l’option d’achat

    L’été prochain, Cagliari pourra lever l’option d’achat de l’ancien joueur de Modène en investissant 7 millions d’euros, tandis qu’au siège de l’Inter, ils pourront exercer la contre-option de rachat en versant 8,5 millions d’euros.

    • Publicité

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