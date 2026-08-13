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Inter, c’est fait pour Frattesi à la Lazio : les chiffres finaux

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Le milieu de terrain quitte l’Inter et rejoint Gattuso, sous la forme d’un prêt avec option d’achat qui peut devenir une obligation sous certaines conditions.

C’est désormais vraiment acté. Davide Frattesi quitte l’Inter pour rejoindre la Lazio : l’opération a été bouclée ces dernières minutes, comme le rapporte Fabrizio Romano, avec le milieu de terrain qui dit au revoir à l’Inter après trois saisons faites de hauts et de bas et revient dans la capitale, cette fois avec le maillot de la Lazio, après avoir été formé à la Roma.





  • La formule et les chiffres

    Accord finalisé et échange de documents en cours pour le milieu de terrain, 1 million en prêt et 14 de droit d’achat. L’obligation d’achat est liée au nombre d’apparitions et au classement de la Lazio. Est également confirmé le pourcentage de 50 % sur une future revente.

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  • La revente et le remplaçant

    L’Inter et la Lazio ont construit l’opération ces derniers jours, ont évalué la formule et les chiffres et ont fini par arriver à une poignée de main, en attendant que la visite médicale et l’officialisation apportent une conclusion formelle et définitive. Formule et chiffres : un prêt avec obligation d’achat déclenchée par la réalisation de certaines conditions. le club intériste conservera même 50 % sur une future revente : l’élu pour prendre la place de Frattesi est Curtis Jones, que l’Inter a déjà tenté de recruter en janvier et que Liverpool évalue à 35 millions d’euros.



  • La visite

    La visite médicale avec la Lazio est prévue demain à Rome : Frattesi va redevenir un protagoniste et un titulaire, après avoir inscrit 15 buts avec l’Inter, pour retrouver l’équipe d’Italie.

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