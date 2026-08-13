L’Inter et la Lazio ont construit l’opération ces derniers jours, ont évalué la formule et les chiffres et ont fini par arriver à une poignée de main, en attendant que la visite médicale et l’officialisation apportent une conclusion formelle et définitive. Formule et chiffres : un prêt avec obligation d’achat déclenchée par la réalisation de certaines conditions. le club intériste conservera même 50 % sur une future revente : l’élu pour prendre la place de Frattesi est Curtis Jones, que l’Inter a déjà tenté de recruter en janvier et que Liverpool évalue à 35 millions d’euros.







