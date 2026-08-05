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Bonny Inter 2025-2026Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Inter, Bonny : « Le derby, un bon test »

Inter

L’attaquant s’exprime après le match nul 1-1 contre l’AC Milan

Ange-Yoan Bonny, interrogé par Inter TV, commente le match nul 1-1 dans le derby amical disputé à Perth contre l’AC Milan.


« Aujourd’hui, j’ai vu une belle prestation, nous nous entraînons beaucoup et l’équipe a bien joué, je suis très content de reprendre, commente l’Ivoirien né en 2003, qui a joué les vingt dernières minutes du match. Il est évidemment important de nous préparer à la nouvelle saison avec ce type de matches : celui d’aujourd’hui a été un bon test, contre un adversaire fort que nous retrouverons en championnat. »


  • Bonny poursuit : « Les jeunes en stage avec nous ? Ce sont des garçons dotés de qualités très importantes, ils veulent donner le maximum et ils ont la possibilité d’apprendre des joueurs les plus expérimentés que nous avons dans l’effectif pour grandir et jouer à ce niveau. »

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