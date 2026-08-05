Inter, Bonny : « Le derby, un bon test »

Ange-Yoan Bonny, interrogé par Inter TV, commente le match nul 1-1 dans le derby amical disputé à Perth contre l’AC Milan.





« Aujourd’hui, j’ai vu une belle prestation, nous nous entraînons beaucoup et l’équipe a bien joué, je suis très content de reprendre, commente l’Ivoirien né en 2003, qui a joué les vingt dernières minutes du match. Il est évidemment important de nous préparer à la nouvelle saison avec ce type de matches : celui d’aujourd’hui a été un bon test, contre un adversaire fort que nous retrouverons en championnat. »



