Inter-Betis Séville EN DIRECT à 19h30

Le coup d’envoi officiel de la nouvelle saison 2026/2027 approche du côté de l’Inter, avec une entrée en lice contre Monza prévue dans exactement 7 jours, le samedi 23 août à San Siro. Pour se préparer au mieux, l’Inter affronte aujourd’hui à Bari, à partir de 19 h 30, au San Nicola, le Betis Séville dans le dernier véritable test amical de cette pré-saison. Chivu devrait essayer le onze titulaire qui débutera face aux Brianzoli, mais la curiosité concerne moins Spence, officialisé seulement hier, que l’état de forme de Stones, Lautaro et Thuram, les derniers arrivés et jusqu’ici jamais utilisés.











