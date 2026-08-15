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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduit par

Inter-Betis Séville EN DIRECT à 19h30

Inter
Inter vs Bétis Séville
Bétis Séville
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Serie A

Dernier match amical de la saison pour l’Inter avant le début de la saison.

Le coup d’envoi officiel de la nouvelle saison 2026/2027 approche du côté de l’Inter, avec une entrée en lice contre Monza prévue dans exactement 7 jours, le samedi 23 août à San Siro. Pour se préparer au mieux, l’Inter affronte aujourd’hui à Bari, à partir de 19 h 30, au San Nicola, le Betis Séville dans le dernier véritable test amical de cette pré-saison. Chivu devrait essayer le onze titulaire qui débutera face aux Brianzoli, mais la curiosité concerne moins Spence, officialisé seulement hier, que l’état de forme de Stones, Lautaro et Thuram, les derniers arrivés et jusqu’ici jamais utilisés.




  • Compositions probables

    Inter (3-5-2) Martinez ; Bisseck, Akanji, Bastoni ; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco ; Esposito, Bonny. Entr. Chivu.

    Betis Séville (4-2-3-1) Valles ; Bellerin, Natan, Bartra, Fran Garcia ; Facundo Fornals ; Antony, Isco, Riquelme ; Cucho. Entr. Pellegrini.

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  • BUT ET TEMPS FORTS

    1' Coup d’envoi au San Nicola de Bari à 19 h 30

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