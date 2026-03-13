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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

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Inter : Bastoni séduit par Barcelone : c'est la priorité de Deco

Dernières rumeurs concernant l'avenir du défenseur central nerazzurro, qui fait l'objet de l'intérêt du club blaugrana.

Les premières réflexions concernant le mercato estival commencent à prendre forme et, chez les Blaugranas, ce n'est pas une nouveauté, une attention particulière est portée aux transferts qui pourraient être réalisés pour renforcer la défense.

Sur la liste des cibles du club blaugrana – et là encore, il ne s’agit certainement pas d’une rumeur nouvelle –, un nom circonscrit en rouge et considéré par la direction catalane comme une priorité figure depuis longtemps : il s’agit d’Alessandro Bastoni.

Le défenseur latéral de l'Inter, né en 1999, fait partie des joueurs suivis de près par Barcelone, qui a déjà effectué une première prise de contact pour évaluer les conditions d'un éventuel accord entre les deux parties. Mais à ce sujet, il y a une nouvelle intéressante à raconter.

  • BÂTONS ENCHANTÉS

    Comme le rapporte Radio Marca, citant Matteo Moretto, Bastoni est la priorité du FC Barcelone et de son directeur sportif, Deco. L'intérêt du club catalan est bien connu, dans l'attente des élections pour la nomination du nouveau président : le directeur sportif voudrait le défenseur central de l'Inter, c'est sa priorité absolue.

    Bastoni est au courant de l'intérêt de Barcelone et n'a pas fermé la porte : pas de « oui » pour l'instant, bien sûr, mais c'est une possibilité qui le séduit beaucoup.

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  • LA DEMANDE DE L'INTER

    Et qu'en est-il du côté de l'Inter ?

    Bastoni est lié au club de Viale della Liberazione par un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028 et a bien l'intention de se concentrer sur la fin de saison avec les Nerazzurri. Selon certaines rumeurs, les Milanais évalueraient l'un des piliers de la défense de Chivu à au moins 70 millions d'euros et n'envisageraient pas d'offres inférieures à ce montant.

    Son salaire s'élève à 5,5 millions d'euros nets par saison, ce qui est abordable pour le Barça. Pour l'instant, l'intérêt est bien réel, mais ce n'est qu'à la fin de la saison que l'on verra si cette piste peut devenir plus concrète.

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