Inter : Bastoni séduit par Barcelone : c'est la priorité de Deco

Les premières réflexions concernant le mercato estival commencent à prendre forme et, chez les Blaugranas, ce n'est pas une nouveauté, une attention particulière est portée aux transferts qui pourraient être réalisés pour renforcer la défense.

Sur la liste des cibles du club blaugrana – et là encore, il ne s’agit certainement pas d’une rumeur nouvelle –, un nom circonscrit en rouge et considéré par la direction catalane comme une priorité figure depuis longtemps : il s’agit d’Alessandro Bastoni.

Le défenseur latéral de l'Inter, né en 1999, fait partie des joueurs suivis de près par Barcelone, qui a déjà effectué une première prise de contact pour évaluer les conditions d'un éventuel accord entre les deux parties. Mais à ce sujet, il y a une nouvelle intéressante à raconter.