Les rumeurs autour d'Alessandro Bastoni ne semblent pas vouloir s'apaiser et non, les discussions liées à l'incident désormais passé entre l'Inter et la Juve avec Kalulu, ainsi que celles concernant sa sélection en équipe nationale qui ont suivi, ne sont pas les seules à circuler au sujet de ce défenseur central né en 1999.





L'ancien produit du centre de formation de l'Atalanta est en effet constamment au centre du marché des transferts, Barcelone (et pas seulement, compte tenu des nombreux intérêts de la Premier League) travaillant d'arrache-pied pour le faire venir en Espagne l'été prochain.





Et l'Inter ? Par rapport à il y a un an, son caractère « intransférable » est confirmé en paroles, mais pas dans les faits, car face à une offre adéquate, lui aussi pourrait être considéré parmi les partants potentiels.



