Inter, avec le départ de Frattesi, nouvelle offensive pour Curtis Jones : les chiffres

L'Inter est littéralement déchaîné sur le marché, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Depuis longtemps, déjà depuis janvier dernier, le nom de Curtis Jones est resté en tête des préférences du club intériste comme renfort idéal au milieu de terrain. Et pourtant, du moins jusqu’ici, l’offensive décisive n’avait jamais été possible.

La raison était liée à un autre joueur, Davide Frattesi, qui a toujours été considéré par les propriétaires comme prioritaire au départ afin de faire de la place à l’Anglais, encore sous contrat pour un an avec Liverpool. Aujourd’hui, cependant, tout est enfin en train de s’emboîter pour donner le feu vert à une dernière tentative.



