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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

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Inter, avec le départ de Frattesi, nouvelle offensive pour Curtis Jones : les chiffres

Inter
C. Jones
Liverpool
D. Frattesi
Lazio Rome
Mercato

Le départ de Frattesi permettra à l’Inter de tenter une dernière approche pour le milieu de terrain de Liverpool

L'Inter est littéralement déchaîné sur le marché, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Depuis longtemps, déjà depuis janvier dernier, le nom de Curtis Jones est resté en tête des préférences du club intériste comme renfort idéal au milieu de terrain. Et pourtant, du moins jusqu’ici, l’offensive décisive n’avait jamais été possible.

La raison était liée à un autre joueur, Davide Frattesi, qui a toujours été considéré par les propriétaires comme prioritaire au départ afin de faire de la place à l’Anglais, encore sous contrat pour un an avec Liverpool. Aujourd’hui, cependant, tout est enfin en train de s’emboîter pour donner le feu vert à une dernière tentative.


  • FRATTESI À LA LAZIO

    La première pièce du puzzle concerne justement le milieu de terrain romain pour lequel, en ces heures, les derniers détails du transfert à la Lazio sont en train d’être finalisés. L’opération se fera sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat à 15 millions d’euros, conditionnée à une place dans les 12 premiers au cours de cette saison. En outre, l’Inter conservera un pourcentage élevé, supérieur à 20 %, sur la future revente du milieu de terrain.

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  • Nouvelle offensive pour Jones

    Une fois le départ de Frattesi officiellement acté, l’Inter disposera donc d’une marge de manœuvre pour aller négocier avec Liverpool au sujet de Curtis Jones. L’Anglais a depuis longtemps fait de l’Inter sa priorité, il a manqué le dernier match amical des Reds avec Andoni Iraola sur le banc pour des « motifs de précaution », mais c’est le mercato qui se cache derrière ce choix. Et une nouvelle offensive de l’Inter est déjà prévue.

  • IL FAUT 35 MILLIONS

    L’Inter est donc prête à revoir son offre à la hausse par rapport aux premières propositions de 20 et 25 millions d’euros présentées avant le 30 juin 2026 et restées en suspens jusqu’à présent. Liverpool, malgré une échéance fixée au 30 juin 2027, était parti d’une demande de 40 millions d’euros, mais a revu ses exigences à la baisse ces dernières heures et, selon Fabrizio Romano, est prêt à accepter une valorisation globale (avec bonus) de 35 millions d’euros.

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