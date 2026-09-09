Inter à l’affût pour Bassey de Fulham : il peut se libérer gratuitement, qui est-ce ?

C’est Italpress qui fait état de l’intérêt de l’équipe de Chivu pour Bassey, selon qui les contacts entre le défenseur et son club actuel, Fulham, seraient à un tournant. Le Nigérian de 26 ans est en fin de contrat avec les Londoniens, qui souhaiteraient le conserver (et disposent d’une option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire), tandis que le joueur évalue les offres reçues pour comprendre s’il doit encore s’engager avec les Cottagers ou aller au terme de son bail et signer avec sa prochaine équipe dès janvier, de manière à ne rien coûter au prochain club qui l’achèterait en juillet.





L’Inter, en somme, y croit et flaire le gros coup. Depuis l’hiver dernier déjà, Bassey figure sur les tablettes de la direction de l’Inter, qui apprécie sa puissance physique, sa capacité à relancer le jeu et sa polyvalence. Le Nigérian peut jouer aussi bien dans l’axe qu’en tant que défenseur excentré ou arrière gauche. Fulham l’avait recruté à l’Ajax en juillet 2023 en déboursant plus de 20 millions d’euros et l’a déjà aligné à 3 reprises dans ce nouveau championnat qui vient de débuter.





Pilier des Super Eagles, le joueur né en 1999 est né en Italie, à Aoste, et possède aussi le passeport anglais. Né le 31 décembredans le Val d’Aoste de parents nigérians, il a passé dans le chef-lieu valdôtain ses premières années de vie en Italie avant de partir avec sa famille en Angleterre, abandonnant également le nom de famille de son père. Passé par les équipes de jeunes de Leicester, il a rejoint les Glasgow Rangers, avant les appels de l’Ajax et de Fulham, en attendant un transfert dans un grand club.