« Insolite, mais vraiment génial » : Adidas présente le nouveau maillot de la DFB

« Je trouve ce maillot de l'Allemagne inhabituel, mais vraiment superbe », a déclaré le joueur international Florian Wirtz : « J'ai vraiment hâte de jouer avec très bientôt. » L'équipe nationale allemande portera ces maillots pour la première fois lors du match international contre la Suisse, le 27 mars à Bâle. À l'avenir, ils seront également portés par les équipes nationales masculines de jeunes.







