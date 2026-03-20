La couleur de fond bleu foncé est censée rappeler les maillots d'entraînement historiques de l'équipe nationale allemande, tandis que le design reprend les lignes du maillot domicile. Les rayures en zigzag diagonales forment un motif continu sur l'ensemble du maillot et s'inspirent des éléments graphiques classiques des anciennes boîtes à chaussures Adidas.
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« Insolite, mais vraiment génial » : Adidas présente le nouveau maillot de la DFB
« Je trouve ce maillot de l'Allemagne inhabituel, mais vraiment superbe », a déclaré le joueur international Florian Wirtz : « J'ai vraiment hâte de jouer avec très bientôt. » L'équipe nationale allemande portera ces maillots pour la première fois lors du match international contre la Suisse, le 27 mars à Bâle. À l'avenir, ils seront également portés par les équipes nationales masculines de jeunes.
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