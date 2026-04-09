Inquiétude à Al-Nasr : Inzaghi puise dans la méthode de Jesus pour les phases décisives

Les choix techniques ne sont pas toujours couronnés de succès ; ils peuvent être entachés d’erreurs d’appréciation ou de mise en œuvre, surtout dans les clubs aux directions fluctuantes et aux staffs techniques changeants.

Ces écarts se traduisent souvent par une baisse de performance des joueurs et par des résultats irréguliers, ce qui maintient l’équipe et ses supporters sous tension permanente et complique l’accès à la stabilité indispensable pour briguer titres et championnats.

C’est précisément ce qui s’est produit au sein du club saoudien d’Al-Hilal après l’arrivée de l’entraîneur italien Simone Inzaghi en début de saison, qui a imposé un style et une identité technique nouveaux, et donc déconcertants, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters.

Lire aussi... Vidéo... Un journaliste saoudien : « Personne ne veut voir Ronaldo remporter le championnat ! »

Lire aussi... Une surprise retentissante... Ivan Toney menacé d'une suspension d'un an !

Ce changement soudain de méthodologie de jeu et d’approche tactique a créé une certaine confusion en début de saison et a rendu l’adaptation à son style plus difficile, notamment lors des matchs décisifs et des compétitions pour les titres nationaux et continentaux.