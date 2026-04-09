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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Inquiétude à Al-Nasr : Inzaghi puise dans la méthode de Jesus pour les phases décisives

Al Khaleej vs Al Hilal
Al Khaleej
Al Hilal
Saudi Pro League
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Al Hilal vs Al Kholood
Al Kholood
Arabie saoudite

L'entraîneur italien remet l'équipe sur les rails.

Les choix techniques ne sont pas toujours couronnés de succès ; ils peuvent être entachés d’erreurs d’appréciation ou de mise en œuvre, surtout dans les clubs aux directions fluctuantes et aux staffs techniques changeants.

Ces écarts se traduisent souvent par une baisse de performance des joueurs et par des résultats irréguliers, ce qui maintient l’équipe et ses supporters sous tension permanente et complique l’accès à la stabilité indispensable pour briguer titres et championnats.

C’est précisément ce qui s’est produit au sein du club saoudien d’Al-Hilal après l’arrivée de l’entraîneur italien Simone Inzaghi en début de saison, qui a imposé un style et une identité technique nouveaux, et donc déconcertants, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters.

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Ce changement soudain de méthodologie de jeu et d’approche tactique a créé une certaine confusion en début de saison et a rendu l’adaptation à son style plus difficile, notamment lors des matchs décisifs et des compétitions pour les titres nationaux et continentaux.

  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Une identité différente

    Le style de jeu d’Inzaghi se fonde sur un équilibre évident entre solidité défensive et efficacité offensive, ce qui autorise à son équipe de maîtriser la rencontre, qu’elle ait ou non le ballon.

    Il s’appuie sur la puissance de ses ailiers pour animer les transitions rapides : ces derniers coupent vers l’intérieur, élargissant ainsi le jeu et renforçant l’impact offensif.

    Ce dispositif, souvent organisé en 5-3-2, rompt avec le style traditionnel du Hilal, axé sur une construction du jeu depuis l’entrejeu et un contrôle équilibré des ailes, sans la rigueur défensive actuelle.

    Ce système exerce une pression constante sur l’ensemble des joueurs, qui doivent maintenir une discipline tactique et des positions justes pendant 90 minutes. Un défi au début, mais, bien exécuté, il offre à l’équipe une supériorité tactique évidente.

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  • Critiques stylistiques

    Le style d’Enzagi a été vivement critiqué, certains estimant que l’équipe manque d’identité offensive, ce qui se répercute négativement sur les résultats du Hilal dans le championnat Roshen.

    Son choix d’un équilibre défensif et d’une attaque mesurée a débouché sur de nombreux matchs nuls qui auraient pu se transformer en victoires, coûtant au club de précieux points dans la course au titre et réduisant ses chances de remporter le championnat cette saison.

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    Malgré cette orientation défensive, le club a souvent été pris à défaut, en particulier sur les centres, comme en témoigne le récent doublé encaissé face à Al-Taawoun.

    Les spécialistes et les légendes du club pressent donc Inzaghi de revoir son schéma, afin de libérer le potentiel offensif d’un effectif pourtant riche en talents.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Le plan de jeu de Jésus

    Inzaghi a répondu aux attentes des supporters et des observateurs en délaissant son schéma habituel pour adopter un plan de jeu résolument offensif. Cette audace a été récompensée mercredi lors de la 29^e journée du championnat Roshen, par une victoire 6-0 face à Al-Khuloud.

    Son plan de jeu, nettement plus audacieux que ses schémas habituels, rappelait celui de Jorge Jesus, actuel mentor d’Al-Nassr et ancien coach d’Al-Hilal, spécialiste du pressing haut et de l’organisation offensive.

    Il a ainsi axé son plan de jeu sur une défense haute, un pressing tout terrain et une récupération rapide du ballon afin de lancer des contre-attaques fulgurantes.

    Cette approche a permis à Al-Hilal d’inscrire six buts magnifiques, dont un quadruplé éclatant en première période, transformant la rencontre en démonstration parfaite de la réussite de cette transition tactique et de la capacité d’Inzaghi à déployer un jeu offensif intense lorsque les circonstances l’exigent.

  • Simone Inzaghi - سيموني إنزاجيKooora

    La course au titre

    Si Inzaghi maintient cette approche offensive équilibrée, il pourrait bien bouleverser les plans d’Al-Nasr dans la course au titre de la Ligue Roshen, alors que seulement six journées restent à disputer.

    Al-Hilal doit encore disputer six rencontres, tandis qu’Al-Nasr en a sept à son programme. Si le club « Al-Alamy » bat Al-Akhdoud samedi, l’écart se réduira à cinq points, relançant ainsi totalement le suspense dans la course au titre.

    Al-Hilal devra donc gagner ses six rencontres, dont le choc direct face à Al-Nasr, tout en guettant un éventuel faux pas des Jaunes pour revenir en tête et maintenir la pression jusqu’à la dernière journée.

    Dès lors, chaque rencontre des prochaines journées revêt une importance cruciale : l’Al-Hilal doit exploiter au mieux le changement tactique d’Inzaghi pour faire pencher la balance, tandis que l’Al-Nassr, tenu de conserver sa pole position, devra enchaîner les victoires s’il veut préserver son bien.