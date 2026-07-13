Selon le magazine « kicker », un accord aurait été trouvé pour verser 6,8 millions d'euros à Nagelsmann et à son ancien staff technique. Auparavant, on craignait sérieusement que la DFB ne doive débourser une somme bien plus importante.
Traduit par
Indemnité de Julian Nagelsmann dévoilée : la DFB tablait sur une élimination précoce en Coupe du monde
Après l’élimination prématurée en seizièmes de finale de la Coupe du monde face au Paraguay, Nagelsmann avait clairement exprimé son intention de rester en poste, rendant un départ volontaire peu probable. Son contrat, qui courait jusqu’en 2025, avait été prolongé jusqu’en 2028 – sans que cela ne s’impose réellement – avec un salaire annuel estimé à sept millions d’euros.
« Il y avait de bonnes raisons », a déclaré Stephan Grunwald, trésorier de la DFB, dans le magazine *kicker* à propos de cette décision très controversée : « Je n’étais certes pas responsable de la rédaction du contrat, mais je dirais encore oui aujourd’hui, car les conditions générales étaient bonnes à l’époque. »
- (C)Getty Images
La DFB avait établi son budget en anticipant une élimination précoce de la Coupe du monde.
Si l’élimination prématurée de la Mannschaft en Coupe du monde coûte cher à la DFB, elle n’entraîne pas de déficit structurel ni, par conséquent, de véritable panique. En effet, après les débâcles des Coupes du monde 2018 et 2022, il a inscrit dans le « budget du tournoi » – une ligne spéciale du plan financier de la DFB – une élimination dès le premier tour, après la phase de groupes.
« Fort de l’expérience du déficit structurel de 2023, nous avons établi le budget du tournoi avec prudence », explique Grünwald. « Mon rôle est de planifier de façon à ce que, même dans le pire des scénarios, personne ne panique. »
« Le déficit prévisionnel lié à l’élimination en seizièmes de finale s’établit à 9,4 millions d’euros, mais nous ne pourrons communiquer le chiffre définitif qu’à l’automne pour des raisons comptables », précise-t-il, ajoutant que le DFB n’aurait affiché un résultat positif que en atteignant la finale.
À ce déficit lié à la Coupe du monde s’ajouteront, en tant que charges exceptionnelles, les indemnités de départ versées à Nagelsmann et à son staff, ainsi que, avec toute vraisemblance, la rémunération de Jürgen Klopp et de son équipe.
- Getty Images Sport
Jürgen Klopp prochain sélectionneur de l'équipe d'Allemagne : la DFB confirme un accord sur un « contrat potentiel ».
Selon la fédération, Klopp et la direction de la DFB sont parvenus à un accord de principe sur les principaux points d’un éventuel contrat qui s’étendrait jusqu’en 2030. Selon Bild, son salaire annuel serait « légèrement » supérieur à celui de son prédécesseur, Nagelsmann.
Reste à régler la question de la résiliation du contrat de Klopp, qui court jusqu’en 2029 avec l’empire Red Bull. Le directeur général du groupe, Oliver Mintzlaff, doit se rendre à New York dans le courant de la semaine pour des discussions, là où Klopp officie comme expert de la Coupe du monde pour MagentaTV. La question d’une indemnité de transfert que la DFB verserait à Red Bull semble écartée, et la rumeur selon laquelle Klopp resterait ambassadeur de la marque de boissons gazeuses en tant que sélectionneur national ne se confirmerait pas, d’après certaines sources.
La solution définitive reste donc à définir.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles