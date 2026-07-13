Indemnité de Julian Nagelsmann dévoilée : la DFB tablait sur une élimination précoce en Coupe du monde

Si l’élimination prématurée de la Mannschaft en Coupe du monde coûte cher à la DFB, elle n’entraîne pas de déficit structurel ni, par conséquent, de véritable panique. En effet, après les débâcles des Coupes du monde 2018 et 2022, il a inscrit dans le « budget du tournoi » – une ligne spéciale du plan financier de la DFB – une élimination dès le premier tour, après la phase de groupes.

« Fort de l’expérience du déficit structurel de 2023, nous avons établi le budget du tournoi avec prudence », explique Grünwald. « Mon rôle est de planifier de façon à ce que, même dans le pire des scénarios, personne ne panique. »

« Le déficit prévisionnel lié à l’élimination en seizièmes de finale s’établit à 9,4 millions d’euros, mais nous ne pourrons communiquer le chiffre définitif qu’à l’automne pour des raisons comptables », précise-t-il, ajoutant que le DFB n’aurait affiché un résultat positif que en atteignant la finale.

À ce déficit lié à la Coupe du monde s’ajouteront, en tant que charges exceptionnelles, les indemnités de départ versées à Nagelsmann et à son staff, ainsi que, avec toute vraisemblance, la rémunération de Jürgen Klopp et de son équipe.