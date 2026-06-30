L’ancien sélectionneur national a notamment critiqué l’attitude et l’état d’esprit des joueurs. « La manière dont nous avons été éliminés est une énorme déception. L’équipe n’était pas prête à prendre le contrôle du match pendant ces 120 minutes. Les joueurs manquaient d’énergie, de détermination et d’agressivité pour relever le défi face à une très forte équipe paraguayenne », a estimé l’homme de 61 ans.

Outre les lacunes observées pendant le temps réglementaire et les prolongations, la sélection allemande a également révélé, selon Klinsmann, des faiblesses mentales et stratégiques lors de la séance décisive de tirs au but. Pour couronner le tout, on aurait même eu l’impression, à la fin, que l’équipe n’était pas préparée aux tirs au but, a ajouté Klinsmann. « C’est incroyable, car d’habitude nous aimons les tirs au but. La façon dont nous avons été éliminés aujourd’hui est accablante et embarrassante », a-t-il conclu.