« C'est un jour très triste pour tout le monde en Allemagne », a réagi le champion du monde 1990, profondément choqué par la prestation de l'équipe. Lui non plus ne s'attendait pas à une élimination aussi précoce.
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« Incroyable, accablant, embarrassant » : Jürgen Klinsmann démolit l'équipe allemande après la débâcle en Coupe du monde
L’ancien sélectionneur national a notamment critiqué l’attitude et l’état d’esprit des joueurs. « La manière dont nous avons été éliminés est une énorme déception. L’équipe n’était pas prête à prendre le contrôle du match pendant ces 120 minutes. Les joueurs manquaient d’énergie, de détermination et d’agressivité pour relever le défi face à une très forte équipe paraguayenne », a estimé l’homme de 61 ans.
Outre les lacunes observées pendant le temps réglementaire et les prolongations, la sélection allemande a également révélé, selon Klinsmann, des faiblesses mentales et stratégiques lors de la séance décisive de tirs au but. Pour couronner le tout, on aurait même eu l’impression, à la fin, que l’équipe n’était pas préparée aux tirs au but, a ajouté Klinsmann. « C’est incroyable, car d’habitude nous aimons les tirs au but. La façon dont nous avons été éliminés aujourd’hui est accablante et embarrassante », a-t-il conclu.
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Klinsmann : « Cela plonge l'Allemagne dans une profonde crise »
Pour le football allemand, cet nouvel échec marque, pour l’instant, le point le plus bas d’une crise sportive persistante en tournoi international. Pour Klinsmann, les parallèles avec les compétitions précédentes sont évidents.
Cette élimination dès les seizièmes de finale rappelle les deux humiliations subies lors des phases de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie et de l’édition 2022 au Qatar. « Cela plonge l’Allemagne dans un profond gouffre », a déclaré Klinsmann, un avis partagé par d’autres observateurs.
Après cette nouvelle humiliation, Lothar Matthäus a établi un parallèle avec l’élimination de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis et pointé des dissensions majeures au sein de la Nationalmannschaft.
L'Allemagne a déçu lors de la Coupe du monde
L’élimination concédée dans la nuit de lundi à mardi sanctionne une prestation collective trop souvent terne au cours du tournoi. Dès la phase de groupes, la Nationalmannschaft avait affiché des performances irrégulières.
Après une victoire 7-1, conforme à son rang, contre l'outsider Curaçao pour son entrée en lice, le groupe a ensuite peiné pour l'emporter in extremis face à la Côte d'Ivoire. Pour clore la phase de groupes, il a concédé une défaite méritée 1-2 contre l'Équateur.