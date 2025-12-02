FIFA Arab Cup 2025 Opening CeremonySC

En images : La Coupe Arabe de la FIFA 2025 débute après une ouverture spectaculaire du tournoi

La Coupe Arabe de la FIFA 2025 a débuté de manière spectaculaire au Qatar, avec une cérémonie d'ouverture époustouflante, véritable fusion de récit visuel, d'art et de savoir-faire musical de la région. Le tournoi a été inauguré par l'Émir du Qatar, Son Altesse le Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, avant le match entre la Palestine et le Qatar au stade Al Bayt, dans la ville d'Al Khor, lundi soir.

    Un message d'unité, de paix et d'esprit sportif devant 60 000 fans

    La cérémonie d'ouverture de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 a captivé un public de 60 000 personnes qui avaient rempli le stade Al Bayt avant le match entre le Qatar et la Palestine. 

    La cérémonie a présenté diverses performances artistiques et musicales mettant en avant le message d'unité et de paix tout en soutenant l'esprit sportif devant un public ébloui. 

    Raconté par l'artiste syrien Rashid Assaf

    L'ouverture du tournoi de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 a été narrée par l'artiste syrien Rashid Assaf, qui a souligné la nécessité pour la région de s'unir et a mêlé le passé et le présent de la région. 

    Spectacles lumineux en trois dimensions et plus

    La cérémonie d'ouverture du tournoi, réalisée par les studios Katara, a duré environ 15 minutes et a présenté des spectacles de lumières en trois dimensions.

    Superbe démonstration de narration visuelle

    Un appel à l'unité

    Bien que le match se soit terminé par la défaite du Qatar face à la Palestine 1-0, l'ouverture du tournoi serait longtemps restée dans l'esprit des spectateurs venus soutenir leur équipe. 