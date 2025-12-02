SC
En images : La Coupe Arabe de la FIFA 2025 débute après une ouverture spectaculaire du tournoi
Un message d'unité, de paix et d'esprit sportif devant 60 000 fans
La cérémonie d'ouverture de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 a captivé un public de 60 000 personnes qui avaient rempli le stade Al Bayt avant le match entre le Qatar et la Palestine.
La cérémonie a présenté diverses performances artistiques et musicales mettant en avant le message d'unité et de paix tout en soutenant l'esprit sportif devant un public ébloui.
- SC
Raconté par l'artiste syrien Rashid Assaf
L'ouverture du tournoi de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 a été narrée par l'artiste syrien Rashid Assaf, qui a souligné la nécessité pour la région de s'unir et a mêlé le passé et le présent de la région.
- SC
Spectacles lumineux en trois dimensions et plus
La cérémonie d'ouverture du tournoi, réalisée par les studios Katara, a duré environ 15 minutes et a présenté des spectacles de lumières en trois dimensions.
- SC
Superbe démonstration de narration visuelle
- SC
Un appel à l'unité
Bien que le match se soit terminé par la défaite du Qatar face à la Palestine 1-0, l'ouverture du tournoi serait longtemps restée dans l'esprit des spectateurs venus soutenir leur équipe.
