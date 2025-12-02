La cérémonie d'ouverture de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 a captivé un public de 60 000 personnes qui avaient rempli le stade Al Bayt avant le match entre le Qatar et la Palestine.

La cérémonie a présenté diverses performances artistiques et musicales mettant en avant le message d'unité et de paix tout en soutenant l'esprit sportif devant un public ébloui.