Impressionnant au Mondial des Clubs, Estevao Willian est déjà un casse-tête à 65 M€ pour Chelsea

Inter Miami CF vs Palmeiras

À seulement 18 ans, le Brésilien prouve qu'il a le niveau. Pour son nouveau club, Chelsea, le prêter n'est déjà plus une option.

Propulsé sous le feu des projecteurs de la Coupe du Monde des Clubs, Estevao Willian est loin de plier sous la pression. Alors que son transfert très attendu à 65 millions d'euros (56 M£) vers Chelsea doit être finalisé le mois prochain, le jeune prodige répond à toutes les attentes. Pour son baroud d'honneur avec son club de Palmeiras, l'adolescent s'est imposé comme l'un des joueurs les plus en vue du tournoi.

Jeudi, il a reçu sa deuxième distinction d'homme du match en autant de rencontres, menant son équipe à une victoire 2-0 contre Al Ahly qui devrait lui assurer une place en phase à élimination directe. Une performance qui faisait suite à un premier match où il avait déjà étalé son immense potentiel lors d'un match nul de prestige contre le géant portugais, le FC Porto.

Le constat devient de plus en plus évident : son nouveau club doit trouver un moyen de l'intégrer à l'équipe dès que possible après son arrivée tant attendue. Une situation qui ne manquera pas de poser un véritable casse-tête à son futur entraîneur, Enzo Maresca.