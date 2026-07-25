Le Barça a signé un début tonitruant de sa préparation pour la nouvelle saison, en s'imposant face au club d'Europa sur le score de (4-1) lors du match amical disputé au complexe sportif Joan Gamper, avant de s'envoler pour l'Angleterre.

La formation catalane a été la meilleure des deux équipes tout au long de la rencontre, mais l'un des noms les plus en vue, celui qui a volé la vedette, fut Àlex González, auteur d'un but et d'une passe décisive après son entrée en jeu à l'issue de la première période.

Le journal « Sport » a rapporté que l'impact du jeune ailier a été immédiat, concluant de la meilleure des manières sa deuxième semaine sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick.

Le technicien allemand a offert à Àlex González l'occasion de participer à la préparation de l'équipe première après ses prestations remarquées lors de la dernière phase de la saison 2025-2026 avec l'équipe des jeunes.

González avait rejoint le Barça en provenance du club de Dam, et a disputé sa première rencontre avec l'équipe de Pol Planas début avril, avant de s'imposer comme titulaire en un temps record.

Par la suite, il a obtenu sa chance avec l'équipe première, une chance dont il a montré dès les premiers instants qu'il n'entendait pas la laisser filer.

Face à Europa, Àlex a délivré une passe décisive pour le but d'Ibrahima Toungara à la 48e minute, après une percée remarquable sur le flanc gauche, et à peine 10 minutes plus tard, il a profité d'un cadeau de Toni Fernández venu du côté opposé pour inscrire aisément le quatrième but.

Ces deux réalisations ont fait office de coup de grâce dans ce match amical, où le résultat n'était pas l'essentiel, mais qui a plutôt représenté une occasion pour Hansi Flick de suivre les prestations des plus belles pépites de l'académie du Barça, lesquels ont profité de l'absence d'un certain nombre de joueurs en raison de la Coupe du monde pour s'entraîner aux côtés de figures majeures de l'équipe première telles qu'Alejandro Balde, Fermín López et Marc Bernal.