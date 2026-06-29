Tous les quatre ans, la Coupe du monde devient un carrefour où s’entremêlent histoire, immigration et identité, et où les sélections nationales racontent des histoires qui dépassent le cadre du terrain.

Certaines nations exportent des idées, d’autres des joueurs, et de plus en plus font désormais les deux.

Dans un reportage, BBC Sport souligne que peu de rencontres de la Coupe du monde 2026 incarnent aussi bien cette interaction que le match Pays-Bas – Maroc, programmé en seizièmes de finale.

Pendant des décennies, les Pays-Bas constituaient la destination naturelle des footballeurs nés sur le sol néerlandais et originaires du Maroc.

Longtemps, on a considéré qu’un joueur d’origine marocaine, une fois le niveau international atteint, opterait sans hésiter pour les « Oranje ». Les temps ont changé.