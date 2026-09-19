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« Ils sont ma kryptonite ! » : Gian Piero Gasperini fait un aveu honnête sur l'Inter Milan avant le choc
Gasperini cherche à combler l’écart face à l’Inter, la référence du championnat
L’entraîneur principal de la Roma, Gian Piero Gasperini, a affirmé l’ambition de son équipe de rivaliser à armes égales avec l’Inter Milan avant leur choc très attendu au Stadio Olimpico. Le technicien giallorosso a reconnu que les champions en titre constituent la référence du football italien après leur domination sur la scène nationale et leurs finales européennes.
Tout en admettant que l’Inter reste objectivement supérieur en termes de profondeur d’effectif et de régularité des résultats, Gasperini s’est dit satisfait des progrès de la Roma.
Il a souligné qu’il fallait attendre que vingt journées soient passées pour évaluer une véritable ambition de remporter le Scudetto.
L'entraîneur de la Roma confronté à une série personnelle de dix défaites consécutives
Le prochain match représente un obstacle psychologique pour Gasperini, qui a perdu ses dix dernières confrontations consécutives contre l'Inter au fil de ses différents passages sur un banc. Il a reconnu que cette statistique couvre plusieurs ères d'entraîneurs, d'Antonio Conte et Simone Inzaghi jusqu'à l'actuel entraîneur Cristian Chivu.
Cependant, le technicien de 68 ans a insisté sur le fait que ce type de série négative peut arriver face à des équipes dominantes.
« Sont-ils ma kryptonite ? Il y a eu une période où j'ai réussi à obtenir quelques résultats contre l'Inter, mais ensuite, ces dernières années, nous avons toujours perdu », a déclaré Gasperini. « C'est peut-être un aspect tactique, mais les entraîneurs ont changé, de Conte à Inzaghi puis Chivu, et les résultats n'ont pas changé. Nous affrontons une équipe forte. »
Effectif au complet disponible alors que Pellegrini postule de nouveau
Dans un coup de pouce important pour les hôtes, Gasperini a confirmé que Manu Kone, Evan Ndicka et Wesley s’étaient remis de petits pépins physiques et de grippes saisonnières et restaient donc pleinement disponibles. Le milieu de terrain Lorenzo Pellegrini a lui aussi repris l’entraînement complet au cours de la quinzaine écoulée après sa longue absence.
L’entraîneur a souligné que la tension d’avant-match prendrait le pas sur toute fatigue physique persistante au sein du groupe.
Par ailleurs, Gasperini a balayé les récentes controverses d’arbitrage impliquant l’arbitre Davide Massa, estimant qu’il livrerait une prestation parfaite.
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Des choix tactiques pèsent sur les postes de piston
Gasperini a été interrogé sur son dispositif tactique sur le flanc droit, où le jeune espoir Lulli reste en lice pour une place de titulaire. L'entraîneur a mis en avant la polyvalence tactique de Nahuel Molina et de Wesley, soulignant que ces deux joueurs de couloir droitiers peuvent évoluer efficacement des deux côtés.
Trouver la combinaison idéale sur les flancs sera crucial pour contenir les transitions d'Inter sur les côtés.
La Roma aborde cette rencontre avec l'intention de préserver sa meilleure position au classement et de mettre fin à sa série sans victoire contre le leader du championnat.
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