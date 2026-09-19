L’entraîneur principal de la Roma, Gian Piero Gasperini, a affirmé l’ambition de son équipe de rivaliser à armes égales avec l’Inter Milan avant leur choc très attendu au Stadio Olimpico. Le technicien giallorosso a reconnu que les champions en titre constituent la référence du football italien après leur domination sur la scène nationale et leurs finales européennes.

Tout en admettant que l’Inter reste objectivement supérieur en termes de profondeur d’effectif et de régularité des résultats, Gasperini s’est dit satisfait des progrès de la Roma.

Il a souligné qu’il fallait attendre que vingt journées soient passées pour évaluer une véritable ambition de remporter le Scudetto.