Interrogé dans les colonnes de la FAZ, l’homme de 74 ans a révélé qu’il n’avait pas attendu avec impatience une rencontre de son FC Bayern au cours des 25 dernières années : il s’agit du match retour face aux Catalans.
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« Ils ont eu pitié de nous » : Uli Hoeneß se souvient de « la plus grande humiliation du Bayern Munich »
Il a expliqué : « Ils nous ont littéralement démolis lors du match aller. À l’époque, j’étais assis sur le banc du Camp Nou, juste à côté de Jürgen Klinsmann (l’entraîneur du Bayern de l’époque, ndlr). Je n’ai jamais regardé ma montre autant de fois de ma vie qu’au cours de la première mi-temps de ce match – parce qu’elle n’en finissait tout simplement pas. »
Au bout de 45 minutes, la formation catalane, alors dirigée par Pep Guardiola, menait déjà 4-0. Les attaquants Lionel Messi (auteur d’un doublé), Samuel Eto’o et Thierry Henry, en pleine forme, avaient fait exploser une arrière-garde bavaroise totalement dépassée. Déjà fragilisé par une cuisante défaite 1-5 à Wolfsburg, le FC Bayern devait en outre composer sans deux piliers de sa défense, Lucio et Philipp Lahm.
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Uli Hoeneß : « Je n'avais pas hâte de disputer le match retour à Munich »
« Ce fut la plus grande humiliation pour le Bayern Munich », a déclaré Hoeneß. « Savez-vous pourquoi ? Ils ont eu pitié de nous. J’ai eu l’impression qu’à la mi-temps, ils se sont dit : “Bon, on va lever un peu le pied.” Je n’avais pas hâte de disputer le match retour à Munich. »
Sur la pelouse, le Bayern a pourtant tenu tête au futur champion et a arraché un match nul 1-1 : Franck Ribéry avait ouvert le score peu après la pause, avant que Seydou Keita n’égalise.
Au final, le Bayern conclut la saison sans titre, une rarité pour le club bavarois. À cinq journées de la fin, Klinsmann est limogé et Jupp Heynckes prend les rênes jusqu’à la fin de l’exercice. Louis van Gaal lui succède.
Sous la houlette du Néerlandais, Hoeneß a ensuite assisté à des performances plus convaincantes en Ligue des champions : en 2009-2010, le FCB a atteint la finale, avant de s’incliner face à l’Inter Milan.
FC Barcelone - FC Bayern 2009 : les compositions de départ
- FC Barcelone : Valdés - Dani Alves, Márquez, Piqué, Puyol - Xavi, Yaya Touré, Iniesta - Messi, Eto'o, Henry
- FC Bayern : Butt – Oddo, Demichelis, Breno, Lell – van Bommel, Schweinsteiger, Ze Roberto, Altintop, Ribéry – Toni