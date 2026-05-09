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Falko Blöding

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« Ils ont eu pitié de nous » : Uli Hoeneß se souvient de « la plus grande humiliation du Bayern Munich »

Ligue des Champions
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Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich, conserve un souvenir amer du quart de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone en 2009.

Interrogé dans les colonnes de la FAZ, l’homme de 74 ans a révélé qu’il n’avait pas attendu avec impatience une rencontre de son FC Bayern au cours des 25 dernières années : il s’agit du match retour face aux Catalans.

  • Il a expliqué : « Ils nous ont littéralement démolis lors du match aller. À l’époque, j’étais assis sur le banc du Camp Nou, juste à côté de Jürgen Klinsmann (l’entraîneur du Bayern de l’époque, ndlr). Je n’ai jamais regardé ma montre autant de fois de ma vie qu’au cours de la première mi-temps de ce match – parce qu’elle n’en finissait tout simplement pas. »

    Au bout de 45 minutes, la formation catalane, alors dirigée par Pep Guardiola, menait déjà 4-0. Les attaquants Lionel Messi (auteur d’un doublé), Samuel Eto’o et Thierry Henry, en pleine forme, avaient fait exploser une arrière-garde bavaroise totalement dépassée. Déjà fragilisé par une cuisante défaite 1-5 à Wolfsburg, le FC Bayern devait en outre composer sans deux piliers de sa défense, Lucio et Philipp Lahm.

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  • Thierry Henry Samuel Eto'o Barcelona Bayern 2009Getty Images

    Uli Hoeneß : « Je n'avais pas hâte de disputer le match retour à Munich »

    « Ce fut la plus grande humiliation pour le Bayern Munich », a déclaré Hoeneß. « Savez-vous pourquoi ? Ils ont eu pitié de nous. J’ai eu l’impression qu’à la mi-temps, ils se sont dit : “Bon, on va lever un peu le pied.” Je n’avais pas hâte de disputer le match retour à Munich. »

    Sur la pelouse, le Bayern a pourtant tenu tête au futur champion et a arraché un match nul 1-1 : Franck Ribéry avait ouvert le score peu après la pause, avant que Seydou Keita n’égalise.

    Au final, le Bayern conclut la saison sans titre, une rarité pour le club bavarois. À cinq journées de la fin, Klinsmann est limogé et Jupp Heynckes prend les rênes jusqu’à la fin de l’exercice. Louis van Gaal lui succède.

    Sous la houlette du Néerlandais, Hoeneß a ensuite assisté à des performances plus convaincantes en Ligue des champions : en 2009-2010, le FCB a atteint la finale, avant de s’incliner face à l’Inter Milan.

  • FC Barcelone - FC Bayern 2009 : les compositions de départ

    • FC Barcelone : Valdés - Dani Alves, Márquez, Piqué, Puyol - Xavi, Yaya Touré, Iniesta - Messi, Eto'o, Henry
    • FC Bayern : Butt – Oddo, Demichelis, Breno, Lell – van Bommel, Schweinsteiger, Ze Roberto, Altintop, Ribéry – Toni
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