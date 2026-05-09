« Ils ont eu pitié de nous » : Uli Hoeneß se souvient de « la plus grande humiliation du Bayern Munich »

« Ce fut la plus grande humiliation pour le Bayern Munich », a déclaré Hoeneß. « Savez-vous pourquoi ? Ils ont eu pitié de nous. J’ai eu l’impression qu’à la mi-temps, ils se sont dit : “Bon, on va lever un peu le pied.” Je n’avais pas hâte de disputer le match retour à Munich. »

Sur la pelouse, le Bayern a pourtant tenu tête au futur champion et a arraché un match nul 1-1 : Franck Ribéry avait ouvert le score peu après la pause, avant que Seydou Keita n’égalise.

Au final, le Bayern conclut la saison sans titre, une rarité pour le club bavarois. À cinq journées de la fin, Klinsmann est limogé et Jupp Heynckes prend les rênes jusqu’à la fin de l’exercice. Louis van Gaal lui succède.

Sous la houlette du Néerlandais, Hoeneß a ensuite assisté à des performances plus convaincantes en Ligue des champions : en 2009-2010, le FCB a atteint la finale, avant de s’incliner face à l’Inter Milan.