S’exprimant auprès de Sky Sports, Carragher a expliqué la difficulté à laquelle Arteta est confronté pour améliorer un onze de départ déjà aussi affiné. « Ils ont de très bons attaquants. J’aime Kai Havertz et je pense que Mikel Arteta l’aime aussi », a déclaré Carragher. Havertz a déjà récompensé cette confiance avec deux buts en trois apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Au sujet de leur autre option offensive, Carragher a ajouté : « [Viktor Gyokeres] a été ce que la plupart des gens pensaient qu’il serait en arrivant, pas tout à fait de classe mondiale, mais il peut quand même marquer des buts dans certains matches. » Gyokeres n’a disputé qu’un seul match jusqu’ici cette saison et n’a pas encore ouvert son compteur.

Le consultant a souligné que le club cherchait spécifiquement un joueur capable d’apporter une nouvelle dimension dans le dernier tiers. Carragher a noté : « Ils avaient besoin de quelqu’un capable de faire basculer un match. Ils ont essayé de recruter Vinicius Junior, ils ont essayé de recruter Alvarez, c’est ce calibre de joueurs. Il est très difficile d’améliorer Arsenal maintenant parce que c’est une si bonne équipe, avec un effectif si solide. Donc vous parlez d’un joueur de classe mondiale comme le seul capable de les améliorer. »