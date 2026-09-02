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« Ils avaient besoin d’un joueur capable de changer un match » : Carragher explique le principal manque du mercato d’Arsenal
Arsenal passe à côté de cibles de premier plan
Selon Carragher, Arsenal est sorti du mercato estival sans le renfort offensif « 10 sur 10 » qu’il recherchait. L’ancien défenseur de Liverpool a révélé que le club londonien avait lancé des offensives ambitieuses pour la superstar du Real Madrid Vinicius Junior et Julian Alvarez, de l’Atletico de Madrid, mais que ces deux dossiers très médiatisés n’ont finalement abouti à rien pour le champion en titre de Premier League.
Le seul renfort offensif d’Arsenal a été Christos Tzolis, arrivé en provenance du Club Bruges dans le cadre d’un transfert de 34 millions de livres sterling. Dans le même temps, l’effectif a enregistré plusieurs départs importants : Leandro Trossard a rejoint Besiktas, Gabriel Jesus a signé à Barcelone et la sensation adolescente Ethan Nwaneri s’est engagé avec le Borussia Dortmund. En outre, Gabriel Martinelli est toujours en discussions avec Al Hilal, dont le mercato local est encore ouvert.
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Carragher analyse la quête de qualité
S’exprimant auprès de Sky Sports, Carragher a expliqué la difficulté à laquelle Arteta est confronté pour améliorer un onze de départ déjà aussi affiné. « Ils ont de très bons attaquants. J’aime Kai Havertz et je pense que Mikel Arteta l’aime aussi », a déclaré Carragher. Havertz a déjà récompensé cette confiance avec deux buts en trois apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Au sujet de leur autre option offensive, Carragher a ajouté : « [Viktor Gyokeres] a été ce que la plupart des gens pensaient qu’il serait en arrivant, pas tout à fait de classe mondiale, mais il peut quand même marquer des buts dans certains matches. » Gyokeres n’a disputé qu’un seul match jusqu’ici cette saison et n’a pas encore ouvert son compteur.
Le consultant a souligné que le club cherchait spécifiquement un joueur capable d’apporter une nouvelle dimension dans le dernier tiers. Carragher a noté : « Ils avaient besoin de quelqu’un capable de faire basculer un match. Ils ont essayé de recruter Vinicius Junior, ils ont essayé de recruter Alvarez, c’est ce calibre de joueurs. Il est très difficile d’améliorer Arsenal maintenant parce que c’est une si bonne équipe, avec un effectif si solide. Donc vous parlez d’un joueur de classe mondiale comme le seul capable de les améliorer. »
L’écart entre bon et excellent
Malgré un effectif rempli de talents internationaux, Carragher estime qu’il existe une distinction claire entre les options actuelles et le niveau d’élite qu’Arsenal visait. « Ils ont essayé de les obtenir et n’ont pas réussi à boucler ces dossiers », a-t-il poursuivi. « Cela ne sert à rien de faire venir quelqu’un du niveau de ceux qu’ils ont déjà. Ils ont cinq ou six joueurs en attaque que j’appellerais des “joueurs à 7 ou 8 sur 10”. »
L’absence d’un finisseur clinique de tout premier plan ou d’un ailier de classe mondiale est restée la pièce manquante du puzzle pendant le mercato. Les mouvements ambitieux d’Arsenal ont été contrariés par les préférences mêmes des joueurs, puisque Vinicius a choisi de prolonger son contrat avec le Real Madrid, tandis qu’Alvarez a refusé un retour en Premier League en raison de son désir de rejoindre Barcelone, restant finalement à l’Atletico Madrid pour l’instant. Carragher a conclu son analyse en déclarant : « Ils voulaient un “joueur à 9 ou 10 sur 10”, mais n’ont pas réussi à conclure. »
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Arteta se concentre sur la réussite nationale
Malgré l’absence perçue d’une nouvelle superstar, Arsenal a bien entamé la campagne 2026-2027. Le club a remporté le Community Shield grâce à une large victoire 3-0 contre Manchester City et a surfé sur cet élan dans la défense de son titre en Premier League. Parmi les premiers résultats, une convaincante victoire 3-0 face à Coventry City, suivie d’un succès arraché 1-0 contre l’Aston Villa d’Unai Emery.
Mikel Arteta va désormais tourner son attention vers un derby londonien à fort enjeu, alors que son équipe s’apprête à recevoir Chelsea à l’Emirates Stadium ce dimanche.
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