« Il y a de bien meilleures options » : Roy Keane exhorte Manchester United à NE PAS offrir un poste permanent à Michael Carrick

Keane a déclaré sans détour qu'il ne confierait pas les rênes de Manchester United à Carrick à titre permanent. S'exprimant après la victoire 3-1 de l'équipe en Premier League contre Aston Villa sous la houlette de son entraîneur par intérim, le commentateur a clairement fait part de son opinion concernant le poste vacant d'entraîneur.

« Non. Je pense qu'il y a de meilleures options », a déclaré Keane lorsqu'on lui a demandé si son ancien coéquipier devait obtenir le poste de manière permanente. « Je pense que lors des matchs où il est intervenu, en termes de victoires, il a fait du très bon travail. Il a manifestement simplifié les choses. Mais il n'y avait aucun danger dans ces matchs. »