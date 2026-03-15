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« Il y a de bien meilleures options » : Roy Keane exhorte Manchester United à NE PAS offrir un poste permanent à Michael Carrick
Keane écarte les espoirs de Carrick d'obtenir un contrat définitif
Keane a déclaré sans détour qu'il ne confierait pas les rênes de Manchester United à Carrick à titre permanent. S'exprimant après la victoire 3-1 de l'équipe en Premier League contre Aston Villa sous la houlette de son entraîneur par intérim, le commentateur a clairement fait part de son opinion concernant le poste vacant d'entraîneur.
« Non. Je pense qu'il y a de meilleures options », a déclaré Keane lorsqu'on lui a demandé si son ancien coéquipier devait obtenir le poste de manière permanente. « Je pense que lors des matchs où il est intervenu, en termes de victoires, il a fait du très bon travail. Il a manifestement simplifié les choses. Mais il n'y avait aucun danger dans ces matchs. »
- AFP
« Il y a de meilleures options pour Manchester United »
Malgré sa position ferme, Keane a continué à reconnaître les circonstances favorables dont a bénéficié l'entraîneur par intérim. « Il a eu trois semaines pour préparer les matchs », a-t-il fait remarquer. « C'était le bon moment pour lui de prendre les rênes et il a fait du très bon travail. »
Il a ajouté : « Je lui tire mon chapeau et s’il décroche le poste cet été, alors bonne chance à lui, mais je pense qu’il existe de bien meilleures options pour le prochain entraîneur de Manchester United. Si le nom de Carrick avait été évoqué il y a trois mois, on vous aurait mis en prison. Il n’était même pas dans la course. Il a fait du bon travail, mais je pense qu’il y a de meilleures options ailleurs. »
Carrick ne prête pas attention aux rumeurs concernant le poste d'entraîneur
Malgré le bruit ambiant et son impressionnant bilan de sept victoires en neuf matchs, l'intéressé refuse de s'emballer. L'entraîneur par intérim a réussi à mener les Red Devils à six points d'avance sur Chelsea dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, mais il ne se laisse pas griser par le succès. « Ce n'est que du bruit si on y prête attention », a-t-il déclaré. « Cela ne m'affecte pas le moins du monde. Je fais de mon mieux, j'adore ça, et nous continuons à viser plus haut. Ce qui doit arriver arrivera. »
- Getty Images Sport
Quelle sera la prochaine étape pour Manchester United ?
L'équipe d'Old Trafford occupe actuellement la troisième place de la Premier League, avec 54 points en 30 matches. Elle dispose d'une avance cruciale de trois points sur Aston Villa, quatrième, et compte six points d'avance sur Chelsea.
À huit journées de la fin du championnat, l'objectif est désormais de s'assurer une place parmi les quatre premiers. Le calendrier des dernières journées comprend des matchs à domicile contre Leeds United, Brentford, Liverpool et Nottingham Forest, ainsi que des déplacements à Bournemouth, Chelsea et Sunderland, et un dernier match à l'extérieur contre Brighton.
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