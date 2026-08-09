La version la plus surprenante veut que Roy Pedro, le directeur sportif d'Al-Ahli, souhaite le départ de Mendy, estimant que le gardien s'immisce dans des questions techniques qui dépassent son rôle de joueur au sein de l'équipe.

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Selon les informations du site Tribuna, la situation de Mendy ne serait pas liée à ses performances sur le terrain, mais à sa manière de gérer certains dossiers propres à l'équipe, ce qui a ouvert la porte à des discussions sur la possibilité de mettre un terme à son aventure avec Al-Ahli malgré son contrat toujours en cours.

Mais cette version reste au stade des rumeurs qui circulent, d'autant plus qu'aucune position officielle n'a été émise jusqu'à présent, ni de la part d'Al-Ahli ni de Mendy, pour confirmer l'existence d'un différend direct entre les deux parties.