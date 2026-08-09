Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traduit par

Il s'immisce dans les questions techniques : quelle est la vérité sur le renvoi de Mendy d'Al-Ahli Saoudien ?

Édouard Mendy
Al Ahli
Saudi Pro League
Sénégal
Arabie saoudite

La star sénégalaise, une légende au sein de la forteresse des trophées

L'avenir du Sénégalais Édouard Mendy avec Al-Ahli d'Arabie saoudite a suscité une véritable controverse ces derniers jours, après que le gardien chevronné s'est retrouvé au cœur des rumeurs évoquant une volonté de le voir quitter les rangs du club durant l'actuel mercato estival, alors même que le joueur est toujours lié par un contrat avec le club.

L'histoire ne s'est pas limitée à un simple intérêt pour un départ du gardien, mais s'est trouvée liée à des rapports faisant état de différends internes et de la manière dont Mendy a géré certains dossiers relatifs à l'équipe, ce qui a placé son nom au premier plan dans les coulisses d'Al-Ahli et a ouvert la porte à de nombreuses interrogations sur la réalité de ce qui se passe au sein du club.

  • Accusations d'ingérence dans les affaires techniques

    La version la plus surprenante veut que Roy Pedro, le directeur sportif d'Al-Ahli, souhaite le départ de Mendy, estimant que le gardien s'immisce dans des questions techniques qui dépassent son rôle de joueur au sein de l'équipe.

    À lire aussi : Comment le mercato saoudien influence-t-il le dossier Rodri et le Barça ?

    Selon les informations du site Tribuna, la situation de Mendy ne serait pas liée à ses performances sur le terrain, mais à sa manière de gérer certains dossiers propres à l'équipe, ce qui a ouvert la porte à des discussions sur la possibilité de mettre un terme à son aventure avec Al-Ahli malgré son contrat toujours en cours.

    Mais cette version reste au stade des rumeurs qui circulent, d'autant plus qu'aucune position officielle n'a été émise jusqu'à présent, ni de la part d'Al-Ahli ni de Mendy, pour confirmer l'existence d'un différend direct entre les deux parties.

    • Publicité
  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le geste de Mendy enflamme la polémique

    En revanche, selon la même source, Mendy s'est entretenu avec plusieurs joueurs d'expérience et de leadership au sein du vestiaire d'Al Ahly au sujet des besoins de l'équipe lors du mercato estival.

    Les démarches du gardien s'inscrivaient dans le cadre d'une discussion sur les besoins de l'équipe, en particulier au poste du milieu de terrain, plusieurs joueurs ayant réclamé à la direction le recrutement d'un nouveau joueur étranger capable de renforcer ce poste après le départ de Franck Kessié.

    C'est de là qu'a débuté la polémique sur la question de savoir si la démarche de Mendy n'était qu'une conversation naturelle entre les joueurs de l'équipe et un capitaine à l'intérieur du vestiaire, ou si elle avait effectivement dépassé les limites autorisées à un joueur, un point devenu le cœur des discussions sur son avenir.

  • Al Ahly met fin à la polémique

    De l'autre côté, une version totalement différente est venue du journal saoudien « Okaz », qui a affirmé qu'Édouard Mendy représente une ligne rouge au sein d'Al Ahli, et que le gardien poursuivra son aventure avec l'équipe jusqu'en 2030.

    Cette version contredit clairement les informations qui évoquent la volonté de la direction de se séparer du gardien, et accorde à Mendy une plus grande stabilité avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.



    Entre une version qui parle de différends liés à une ingérence dans les affaires techniques, et une autre qui affirme que le gardien reste jusqu'en 2030, la situation de Mendy demeure floue pour l'heure, d'autant plus qu'aucun commentaire officiel n'a été émis par Al Ahli ou par le joueur pour trancher la polémique et mettre fin aux spéculations sur l'avenir de l'un des éléments les plus importants de l'équipe.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL