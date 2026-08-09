L'avenir du Sénégalais Édouard Mendy avec Al-Ahli d'Arabie saoudite a suscité une véritable controverse ces derniers jours, après que le gardien chevronné s'est retrouvé au cœur des rumeurs évoquant une volonté de le voir quitter les rangs du club durant l'actuel mercato estival, alors même que le joueur est toujours lié par un contrat avec le club.
L'histoire ne s'est pas limitée à un simple intérêt pour un départ du gardien, mais s'est trouvée liée à des rapports faisant état de différends internes et de la manière dont Mendy a géré certains dossiers relatifs à l'équipe, ce qui a placé son nom au premier plan dans les coulisses d'Al-Ahli et a ouvert la porte à de nombreuses interrogations sur la réalité de ce qui se passe au sein du club.