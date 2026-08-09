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Il s'immisce dans les affaires techniques : quelle est la vérité sur l'exclusion de Mendy d'Al-Ahli d'Arabie saoudite ?

Édouard Mendy
Al Ahli
Saudi Pro League
Sénégal
Arabie saoudite

La star sénégalaise, une légende dans la forteresse des coupes

L'avenir du Sénégalais Édouard Mendy avec Al-Ahli d'Arabie saoudite a suscité une vive polémique ces derniers jours, après que le gardien chevronné s'est retrouvé au cœur des rumeurs évoquant une volonté de le voir quitter les rangs d'« Al-Raqi » durant le mercato estival en cours, alors même que le joueur est toujours lié au club par un contrat.

L'affaire ne s'est pas arrêtée à un simple intérêt pour le départ du gardien, mais s'est liée à des informations faisant état de différends internes et de la manière dont Mendy gère certains dossiers relatifs à l'équipe, ce qui a fait résonner son nom avec force dans les coulisses d'Al-Ahli et a ouvert la porte à de nombreuses interrogations sur la réalité de ce qui se passe au sein du club.

  • Accusations d'ingérence dans les affaires techniques

    La version la plus surprenante veut que Roy Pedro, le directeur sportif d'Al Ahly, souhaite le départ de Mendy, estimant que le gardien s'immisce dans des questions techniques qui dépassent son rôle de joueur au sein de l'équipe.

    À lire aussi : Comment le mercato saoudien influence-t-il le transfert de Rodri et de Barcelone ?

    Selon les rumeurs, la situation de Mendy ne serait pas liée à ses performances sur le terrain, mais à sa manière de gérer certains dossiers propres à l'équipe, ce qui a ouvert la porte à des discussions sur une possible fin de son aventure avec Al Ahly malgré la poursuite de son contrat.

    Cette version reste toutefois du domaine des rumeurs qui circulent, d'autant qu'aucune position officielle n'a été émise jusqu'à présent par Al Ahly ou par Mendy pour confirmer l'existence d'un différend direct entre les deux parties.

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    Mendy s'enflamme la polémique

    En revanche, Mendy s'est entretenu avec plusieurs joueurs d'expérience et de leadership au sein du vestiaire d'Al Ahly au sujet des besoins de l'équipe lors du mercato estival.

    Les démarches du gardien s'inscrivent dans le cadre d'une discussion sur les besoins de l'équipe, en particulier au poste de milieu de terrain, plusieurs joueurs ayant réclamé à la direction le recrutement d'un nouveau joueur étranger capable de renforcer ce poste après le départ de Franck Kessié.

    C'est ainsi qu'a débuté la polémique sur la question de savoir si la démarche de Mendy n'était qu'une conversation naturelle entre des joueurs de l'équipe et un capitaine à l'intérieur du vestiaire, ou si elle avait réellement dépassé les limites autorisées pour un joueur, un point qui est devenu le cœur des discussions autour de son avenir.

  • Al Ahly met fin à la polémique

    De l'autre côté, une version totalement différente est venue du journal saoudien « Okaz », qui a affirmé qu'Édouard Mendy représente une ligne rouge au sein d'Al-Ahli, et que le gardien poursuit son aventure avec l'équipe jusqu'en 2030.

    Cette version contredit clairement les informations évoquant la volonté de la direction de se séparer du gardien, et accorde à Mendy une plus grande dose de stabilité avant le début de la nouvelle saison.



    Entre une version faisant état de différends liés à une ingérence dans les affaires techniques, et une autre affirmant que le gardien reste jusqu'en 2030, la situation de Mendy demeure floue pour l'instant, d'autant qu'aucun commentaire officiel n'a été émis par Al-Ahli ou par le joueur pour trancher la polémique et mettre fin aux spéculations autour de l'avenir de l'un des éléments les plus importants de l'équipe.

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