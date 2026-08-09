La version la plus surprenante veut que Roy Pedro, le directeur sportif d'Al Ahly, souhaite le départ de Mendy, estimant que le gardien s'immisce dans des questions techniques qui dépassent son rôle de joueur au sein de l'équipe.

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Selon les rumeurs, la situation de Mendy ne serait pas liée à ses performances sur le terrain, mais à sa manière de gérer certains dossiers propres à l'équipe, ce qui a ouvert la porte à des discussions sur une possible fin de son aventure avec Al Ahly malgré la poursuite de son contrat.

Cette version reste toutefois du domaine des rumeurs qui circulent, d'autant qu'aucune position officielle n'a été émise jusqu'à présent par Al Ahly ou par Mendy pour confirmer l'existence d'un différend direct entre les deux parties.