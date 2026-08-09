L'avenir du Sénégalais Édouard Mendy avec Al-Ahli d'Arabie saoudite a suscité une vive polémique ces derniers jours, après que le gardien chevronné s'est retrouvé au cœur des rumeurs évoquant une volonté de le voir quitter les rangs d'« Al-Raqi » durant le mercato estival en cours, alors même que le joueur est toujours lié au club par un contrat.
L'affaire ne s'est pas arrêtée à un simple intérêt pour le départ du gardien, mais s'est liée à des informations faisant état de différends internes et de la manière dont Mendy gère certains dossiers relatifs à l'équipe, ce qui a fait résonner son nom avec force dans les coulisses d'Al-Ahli et a ouvert la porte à de nombreuses interrogations sur la réalité de ce qui se passe au sein du club.