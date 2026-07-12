Selon cette source, Reggiani, auteur d’une ascension fulgurante la saison dernière, serait désormais « une valeur sûre sur le marché des transferts ».
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Il « s’imagine parfaitement » rentrer dans son pays : un départ surprise du BVB ?
Plusieurs clubs de Serie A suivraient de près l’adolescent et envisageraient « sérieusement » de l’enrôler pour la saison prochaine. Reggiani lui-même n’exclut pas un retour dans son pays natal. En 2024, il avait quitté le centre de formation de l’US Sassuolo pour rejoindre les « Noir et Jaune », avec lesquels il a remporté le championnat allemand des juniors B.
Son maintien au club n’est toutefois pas acquis : malgré la signature de son premier contrat professionnel il y a quelques mois, une offre convaincante pourrait inciter les dirigeants du BVB, menés par le directeur sportif Ole Book (40 ans), à « réfléchir », précise l’article.
Les noms des clubs intéressés n’ont pas été dévoilés. En juin, Tuttosport indiquait que Reggiani figurait parmi les candidats au renouvellement de la défense de l’Inter Milan, champion d’Italie en titre.
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Un départ du BVB ? Luca Reggiani s'est révélé lors de la phase retour
Reggiani a été l'une des révélations du Borussia lors de la saison 2025/26. Lors de la phase retour, il a disputé neuf matchs officiels en Bundesliga et en Ligue des champions, et a inscrit son premier but en Bundesliga lors de la victoire 2-0 à domicile contre le FC Augsbourg mi-mars.
Cette ascension fulgurante lui a valu sa première sélection en équipe nationale italienne : le défenseur central a fait ses débuts avec la Squadra Azzurra début juin, lors de la victoire 1-0 en match amical contre la Grèce.
Au cœur de la défense centrale du BVB, Reggiani pourrait toutefois peiner, dans un premier temps, à s’imposer comme titulaire. Malgré quelques incertitudes liées aux blessures, l’effectif compte déjà Nico Schlotterbeck (26 ans), Waldemar Anton (30 ans), Ramy Bensebaini (31 ans), Emre Can (32 ans), Filippo Mane (20 ans) et Joane Gadou (19 ans), recrue estivale recrutée 19,5 millions d’euros, six autres défenseurs centraux figurent dans l’effectif de l’entraîneur Niko Kovac.
Les ventes record du BVB
Joueurs Poste Transféré à Année Indemnité de transfert Ousmane Dembélé Attaquant FC Barcelone 2017 148 millions d’euros Jude Bellingham Milieu de terrain Real Madrid 2023 127 millions d'euros Jadon Sancho Attaquant Manchester United 2022 85 millions d'euros Christian Pulisic Attaquant Chelsea FC 2019 64 millions d'euros Pierre-Emerick Aubameyang Attaquant FC Arsenal 2018 63,75 millions d’euros
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