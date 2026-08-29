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Il plaisait à l’Inter : Guéla Doué se dirige vers la Bundesliga, négociations avec le Bayer Leverkusen

Mercato
Guela Doué
Bayer Leverkusen
Strasbourg
Inter

Il n’y aura pas l’Italie dans le futur de Guéla Doué : le latéral défensif né en 2002, qui contrairement au frère de Desiré a choisi de représenter la Côte d’Ivoire, selon Skysports Deutschalnd a déjà trouvé un accord économique avec le Bayer Leverkusen. Il attend le feu vert du Strasbourg pour s’envoler vers l’Allemagne afin de passer sa visite médicale et signer.

  • Il plaisait à l'Inter

    Selon les médias allemands, Guéla Doué a dit non au Paris Saint-Germain pour rejoindre le Bayer Leverkusen, qui devrait boucler l’accord sur la base de 30 millions d’euros plus bonus. Par le passé, son profil a été suivi par l’AC Milan et, récemment, par l’Inter.

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