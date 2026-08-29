Il plaisait à l’Inter : Guéla Doué se dirige vers la Bundesliga, négociations avec le Bayer Leverkusen

Il n’y aura pas l’Italie dans le futur de Guéla Doué : le latéral défensif né en 2002, qui contrairement au frère de Desiré a choisi de représenter la Côte d’Ivoire, selon Skysports Deutschalnd a déjà trouvé un accord économique avec le Bayer Leverkusen. Il attend le feu vert du Strasbourg pour s’envoler vers l’Allemagne afin de passer sa visite médicale et signer.