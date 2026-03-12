Depuis des semaines, le Borussia se maintient au-dessus de la ligne malgré des performances médiocres, mais les craintes d'une troisième relégation dans l'histoire du club grandissent. À tel point que l'organisation faîtière des supporters a envoyé un message avant le match contre St. Pauli. « Un coup d'œil au classement montre que seule une victoire à domicile compte. Une phase très importante commence maintenant, il n'y a plus d'excuses », a déclaré le FPMG Supporters Club.

En effet, ce sont les semaines de vérité tant attendues qui s'annoncent à Gladbach : les prochains adversaires sont St. Pauli, Cologne, Heidenheim, Leipzig et Mayence. Au cours de la phase aller, l'équipe a remporté 13 points et n'a encaissé qu'un seul but contre ces cinq équipes. Un bilan dont la répétition permettrait à Gladbach, et donc aussi à Polanski, d'assurer leur maintien. Après les derniers matchs contre les grandes équipes de la ligue, l'entraîneur du VfL, qui avait pourtant bien commencé, n'obtient plus qu'une moyenne de 1,09 point, soit moins que son prédécesseur Gerardo Seoane (1,13).

C'est désormais un jeune de 17 ans qui doit venir à la rescousse : l'attaquant Wael Mohya a récemment marqué à Munich (1-4), seuls Youssoufa Moukoko et Florian Wirtz étaient plus jeunes lorsqu'ils ont inscrit leur premier but en Bundesliga. « Il y a pire que de marquer son premier but contre le Bayern. Ce sera gravé à jamais dans la mémoire du garçon, j'en suis extrêmement heureux », a déclaré Polanski.