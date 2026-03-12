Le classement ment parfois, Eugen Polanski le sait bien. Le Borussia Mönchengladbach occupe la douzième place, ce qui semble confortable, mais en réalité, l'alerte a déjà été donnée depuis longtemps dans la région du Bas-Rhin avant le duel contre le FC St. Pauli vendredi (20h30/Sky). Un seul point sépare désormais le Borussia des Kiezkickers, qui occupent la place de barragiste, et c'est pourquoi l'entraîneur Polanski déclare : « Nous entrons maintenant dans une série de matchs où nous devons marquer des points. »
« Il n'y a plus d'excuses » : à Gladbach, l'alarme sonne
Depuis des semaines, le Borussia se maintient au-dessus de la ligne malgré des performances médiocres, mais les craintes d'une troisième relégation dans l'histoire du club grandissent. À tel point que l'organisation faîtière des supporters a envoyé un message avant le match contre St. Pauli. « Un coup d'œil au classement montre que seule une victoire à domicile compte. Une phase très importante commence maintenant, il n'y a plus d'excuses », a déclaré le FPMG Supporters Club.
En effet, ce sont les semaines de vérité tant attendues qui s'annoncent à Gladbach : les prochains adversaires sont St. Pauli, Cologne, Heidenheim, Leipzig et Mayence. Au cours de la phase aller, l'équipe a remporté 13 points et n'a encaissé qu'un seul but contre ces cinq équipes. Un bilan dont la répétition permettrait à Gladbach, et donc aussi à Polanski, d'assurer leur maintien. Après les derniers matchs contre les grandes équipes de la ligue, l'entraîneur du VfL, qui avait pourtant bien commencé, n'obtient plus qu'une moyenne de 1,09 point, soit moins que son prédécesseur Gerardo Seoane (1,13).
C'est désormais un jeune de 17 ans qui doit venir à la rescousse : l'attaquant Wael Mohya a récemment marqué à Munich (1-4), seuls Youssoufa Moukoko et Florian Wirtz étaient plus jeunes lorsqu'ils ont inscrit leur premier but en Bundesliga. « Il y a pire que de marquer son premier but contre le Bayern. Ce sera gravé à jamais dans la mémoire du garçon, j'en suis extrêmement heureux », a déclaré Polanski.
Gladbach a déjà perdu contre St. Pauli sous les projecteurs
Contre St. Pauli, le créatif Moyha pourrait faire son retour dans le onze de départ, c'est du moins ce qu'a laissé entendre Polanski. « La question est : comment allons-nous gérer cela ? Et comment Wael va-t-il le gérer ? Dans le meilleur des cas, il va mettre cela à profit pour le prochain match à domicile », a-t-il déclaré. Le Borussia a en tout cas eu de bonnes expériences avec des adolescents dans la lutte contre la relégation. Lorsque la situation était aussi grave pour la dernière fois en 2011, un gardien de but de 18 ans nommé Marc-Andre ter Stegen a fait ses débuts.
Gladbach a en revanche connu une mauvaise expérience lors des matchs en soirée contre St. Pauli : début décembre, le club s'était incliné 1-2 en huitièmes de finale de la Coupe. Un résultat qui pourrait avoir des conséquences bien plus dramatiques cette fois-ci.