Il n'y a désormais plus de doute, Kylian Mbappé a rendu le Real Madrid moins performant

Les Merengue semblent avoir fait un pas en arrière avec le Bondynois dans leurs rangs. Et ils pourraient bien regretter de l'avoir fait venir du PSG.

Le cliché est connu de tous. Un jeune Kylian Mbappé est assis sur son lit, adossé à un mur, entouré de photos de Cristiano Ronaldo. Ici, Ronaldo contrôle le ballon de la poitrine, là, Ronaldo brandit le Soulier d'or. Et sur chacune d'entre elles, Ronaldo est vêtu du blanc du Real Madrid.

À l'époque, il s'agissait d'une photo innocente d'un enfant qui aimait le football. Mais depuis, il est devenu le symbole de quelque chose de plus grand. Depuis qu'il est tout petit, Mbappé veut jouer pour Madrid. Cette photo est la preuve parfaite que le transfert estival de l'attaquant français dans la capitale espagnole était écrit à l'avance. Un engagement qui devait finir par se faire.

Mais ce fantasme d'enfant, maintenant qu'il est devenu réalité, est loin d'être une histoire parfaite. Mbappé était censé être la dernière pièce de cette équipe madrilène, le fil du rasoir qui pouvait rendre l'équipe la plus dominante d'Europe presque inarrêtable. La réalité est toute autre.

Les Madrilènes sont désorientés, leurs joueurs ne sont plus tout à fait sur la même longueur d'onde. La fluidité manque, la connectivité n'existe plus. Mbappé, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain et l'un des trois meilleurs joueurs du monde, a rendu cette formation moins performante.