Al Ahli est entré dans une nouvelle phase avec le recrutement officiel du Néerlandais Marino Pusic, qui dirigera l'équipe en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle, lequel a mené le club lors des trois dernières saisons.

Et bien que ce nom n'ait pas été le plus évoqué ces derniers jours, son choix n'est pas le fruit du hasard. Il semble au contraire s'appuyer sur une vision technique claire, qui va au-delà de la simple recherche d'un nouvel entraîneur avant le début de la saison.

De nombreux aspects ont conduit Al Ahli à prendre cette décision. Revenons donc sur ce transfert sous un angle analytique, avec une bonne lecture de la situation au sein de la maison d'Al Ahli.



