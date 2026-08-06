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Il n'a pas de baguette magique : pourquoi Al Ahly s'est-il tourné vers Posecnik ?

M. Pusic
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Jaissle
FEATURES
Pays-Bas
Arabie saoudite
Allemagne

Un pari risqué !

Al Ahli est entré dans une nouvelle phase avec le recrutement officiel du Néerlandais Marino Pusic, qui dirigera l'équipe en remplacement de l'Allemand Matthias Jaissle, lequel a mené le club lors des trois dernières saisons.

Et bien que ce nom n'ait pas été le plus évoqué ces derniers jours, son choix n'est pas le fruit du hasard. Il semble au contraire s'appuyer sur une vision technique claire, qui va au-delà de la simple recherche d'un nouvel entraîneur avant le début de la saison.

De nombreux aspects ont conduit Al Ahli à prendre cette décision. Revenons donc sur ce transfert sous un angle analytique, avec une bonne lecture de la situation au sein de la maison d'Al Ahli.


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    La difficulté du timing

    Al Ahly n'avait pas le luxe d'attendre longtemps après le départ de Jaïssle, d'autant plus que le début de la nouvelle saison approchait, ce qui a fait du facteur temps un élément déterminant dans le choix du nouvel entraîneur.

    À lire également : Un remplaçant hors du commun, Al Ahly Saudi engage Bosic dans un mouvement surprise !

    Attirer un entraîneur de premier plan en Europe n'était pas chose aisée, car la plupart des grands noms étaient liés par des contrats avec leurs clubs, ou préféraient entamer un nouveau projet dès la période de préparation, et non quelques jours avant le début des compétitions.

    De plus, les entraîneurs de renom posent de nombreuses conditions avant d'accepter un projet, notamment leur implication dans le dossier des transferts, le choix du staff technique et le programme de préparation, des exigences qu'Al Ahly n'avait pas le luxe de satisfaire à ce moment-là. C'est pourquoi le choix s'est porté sur Bosic, considéré comme l'entraîneur le plus à même de prendre ses fonctions immédiatement.

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  • Un style proche de l'école de Jaïssle

    L'une des principales raisons qui ont poussé Al Ahli à recruter Bositch réside dans la similitude de sa philosophie de jeu avec l'approche adoptée par l'équipe ces dernières années.

    Le technicien néerlandais mise sur un football offensif, un pressing haut et une flexibilité tactique, tout en accordant de l'importance à la possession et aux transitions rapides. Autant d'éléments qui ont forgé l'identité d'Al Ahli sous la houlette de Matthias Jaissle, et grâce auxquels l'équipe a remporté de grands succès sur les plans national et continental.

    C'est pourquoi la direction d'Al Ahli estime que les joueurs n'auront pas besoin de bouleverser radicalement leur style sur le terrain. La mission première du nouveau staff technique consistera plutôt à développer les idées déjà en place, et non à tout démolir pour repartir de zéro, ce qui pourrait offrir à l'équipe une plus grande stabilité sur le plan sportif en ce début de saison.

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    Le vrai pari commence sur le terrain

    Malgré le solide parcours d'entraîneur de Bosic, son succès avec Al Ahly ne se mesurera pas à ce qu'il a réalisé lors de ses précédentes étapes, mais à ce qu'il proposera avec « Al Raqi » durant la période à venir.

    Le plus grand défi pour le nouvel entraîneur consiste à diriger une équipe habituée à jouer les titres, qui compte un groupe de stars dont le public attend qu'elles continuent de moissonner les trophées, ce qui relève le niveau des attentes dès le premier jour.

    Par conséquent, le véritable pari se joue sur le terrain, car les noms à eux seuls ne font pas le succès. De même, aucun entraîneur ne possède de baguette magique : quelle que soit son expérience, il a besoin de temps, de soutien et de stabilité pour imposer sa personnalité et traduire ses idées en résultats. C'est cela qui déterminera si le choix de Bosic est une démarche réfléchie ou une aventure imposée par les circonstances.

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