« Il méritait plus de respect ! » - Neymar semble critiquer Santos après avoir appris la résiliation du contrat de son coéquipier
Neymar fustige la direction après le départ de Basso
Neymar et Basso avaient développé une relation étroite depuis le retour très médiatisé du premier au Peixe. L'attaquant vétéran s'est senti obligé de dénoncer publiquement la manière dont son ami avait été poussé vers la sortie, suggérant qu'un joueur du calibre professionnel de Basso aurait dû être traité avec plus de dignité par la direction et le département sportif.
Neymar s'en prend à Instagram
Partageant ses pensées avec ses millions d'abonnés sur Instagram, Neymar a publié un message sincère à l'intention du défenseur qui s'en va. « Jhonny Basso... Bonne chance dans cette nouvelle étape, mon frère. Je suis triste de te voir partir ainsi... Tu es trop professionnel et tu méritais plus de respect ! Mais c'est la vie, n'est-ce pas ? Je ne te souhaite que du bien... Je serai toujours là pour t'encourager », a écrit l'international brésilien.
Malgré sa frustration publique, Neymar aurait accepté la décision du conseil d'administration de Santos, tout en reconnaissant que l'entraîneur Juan Pablo Vojvoda a le droit de choisir les joueurs qui correspondent à sa vision tactique. Cependant, le poids émotionnel de voir un partenaire d'entraînement quotidien de confiance partir de cette manière était clairement trop lourd à ignorer pour le numéro 10 au départ.
Le lien en coulisses
L'amitié entre les deux hommes dépassait le cadre du terrain du CT Rei Pele. Basso était considéré comme l'un des plus proches confidents de Neymar au sein de l'équipe actuelle et se rendait fréquemment dans la demeure de l'attaquant à Mangaratiba. Selon ESPN, Neymar jugeait la situation « injuste », estimant que Basso était un professionnel exemplaire qui n'avait jamais « contaminé l'environnement » malgré son absence régulière des compositions d'équipe.
Le temps passé par Basso au sein du club a finalement été limité en termes d'action sur le terrain. Arrivé en 2023, il a disputé 36 matchs et marqué trois buts pour le Peixe. Cependant, ses opportunités se sont considérablement réduites au cours de la saison actuelle, puisqu'il n'a disputé que deux matchs avant que le club ne décide de le transférer afin de rationaliser l'effectif de l'équipe première.
Mouvements financiers et changements dans l'effectif
La décision de Santos de se séparer de Basso n'était pas uniquement motivée par des considérations tactiques. Le club souhaitait alléger sa masse salariale afin de pouvoir recruter des renforts de haut niveau, notamment l'ancien défenseur du Benfica Lucas Verissimo. De plus, la direction actuelle considérait Basso comme un vestige de l'ancien régime qui avait causé des problèmes financiers, notamment une interdiction de transfert liée à des frais impayés au club portugais d'Arouca.
Alors que Basso cherche désormais un nouveau défi, Santos doit rapidement se recentrer sur le terrain. Le club doit faire face à un calendrier chargé dans le Campeonato Brasileiro, avec notamment un déplacement à Mirassol suivi d'un match à haut risque contre Corinthians. Reste à voir si l'éclat public de Neymar créera des tensions durables avec la hiérarchie du club, alors que celui-ci vise le succès national.
