« Il méritait plus de respect ! » - Neymar semble critiquer Santos après avoir appris la résiliation du contrat de son coéquipier

Partageant ses pensées avec ses millions d'abonnés sur Instagram, Neymar a publié un message sincère à l'intention du défenseur qui s'en va. « Jhonny Basso... Bonne chance dans cette nouvelle étape, mon frère. Je suis triste de te voir partir ainsi... Tu es trop professionnel et tu méritais plus de respect ! Mais c'est la vie, n'est-ce pas ? Je ne te souhaite que du bien... Je serai toujours là pour t'encourager », a écrit l'international brésilien.

Malgré sa frustration publique, Neymar aurait accepté la décision du conseil d'administration de Santos, tout en reconnaissant que l'entraîneur Juan Pablo Vojvoda a le droit de choisir les joueurs qui correspondent à sa vision tactique. Cependant, le poids émotionnel de voir un partenaire d'entraînement quotidien de confiance partir de cette manière était clairement trop lourd à ignorer pour le numéro 10 au départ.